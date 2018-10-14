Почему испытывающий финансовые трудности Леэдо щедро жертвует реформистам?

По оценке Валдару, правительство Ратаса настолько изменило предпринимательскую среду и она стала ”насколько странной, что получать прибыль очень трудно”.

Большую проблему для бизнеса, по его словам, представляет и сложная система расчета подоходного налога, которая увеличивает административную нагрузку и снижает у работников чувство уверенности, а также акцизная политика, которая уничтожает маленькие магазины и в целом оказывает негативное влияние на секторы общественного питания, гостиничного бизнеса и туризма.

Поскольку при составлении своей программы реформисты исходили из принципа ”дело в экономике” и обещали привести все в порядок, то, по словам Валдару, их поддерживали многие предприниматели, в том числе и Вячеслав Леэдо.

В третьем квартале 2018 года Партия реформ опередила по общей сумме полученных в виде пожертвований от частных лиц денег все остальные политические силы страны. Реформистам пожертвовали 120 389 евро, а 45 000 из них перевел бизнесмен Вячеслав Леэдо, сообщал ранее rus.err.ee.