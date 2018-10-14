Почему испытывающий финансовые трудности Леэдо щедро жертвует реформистам?(11)
Генеральный секретарь Партии реформ Керт Валдару говорит, что положение дел на предприятиях могут прокомментировать лишь сами предприниматели.
Генеральный секретарь Партии реформ Керт Валдару говорит, что положение дел на предприятиях могут прокомментировать лишь сами предприниматели.
По оценке Валдару, правительство Ратаса настолько изменило предпринимательскую среду и она стала ”насколько странной, что получать прибыль очень трудно”.
Большую проблему для бизнеса, по его словам, представляет и сложная система расчета подоходного налога, которая увеличивает административную нагрузку и снижает у работников чувство уверенности, а также акцизная политика, которая уничтожает маленькие магазины и в целом оказывает негативное влияние на секторы общественного питания, гостиничного бизнеса и туризма.
Поскольку при составлении своей программы реформисты исходили из принципа ”дело в экономике” и обещали привести все в порядок, то, по словам Валдару, их поддерживали многие предприниматели, в том числе и Вячеслав Леэдо.
В третьем квартале 2018 года Партия реформ опередила по общей сумме полученных в виде пожертвований от частных лиц денег все остальные политические силы страны. Реформистам пожертвовали 120 389 евро, а 45 000 из них перевел бизнесмен Вячеслав Леэдо, сообщал ранее rus.err.ee.
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