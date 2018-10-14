14.10.2018, 12:15

Почему испытывающий финансовые трудности Леэдо щедро жертвует реформистам?

 (9)
rus.delfi.ee
EST 1
Vjatšeslav Leedo keerab parvlaevaärile lõplikult selja.
Vjatšeslav Leedo keerab parvlaevaärile lõplikult selja.Foto: Rauno Volmar

Генеральный секретарь Партии реформ Керт Валдару говорит, что положение дел на предприятиях могут прокомментировать лишь сами предприниматели.

По оценке Валдару, правительство Ратаса настолько изменило предпринимательскую среду и она стала ”насколько странной, что получать прибыль очень трудно”.

Большую проблему для бизнеса, по его словам, представляет и сложная система расчета подоходного налога, которая увеличивает административную нагрузку и снижает у работников чувство уверенности, а также акцизная политика, которая уничтожает маленькие магазины и в целом оказывает негативное влияние на секторы общественного питания, гостиничного бизнеса и туризма.

Поскольку при составлении своей программы реформисты исходили из принципа ”дело в экономике” и обещали привести все в порядок, то, по словам Валдару, их поддерживали многие предприниматели, в том числе и Вячеслав Леэдо.

В третьем квартале 2018 года Партия реформ опередила по общей сумме полученных в виде пожертвований от частных лиц денег все остальные политические силы страны. Реформистам пожертвовали 120 389 евро, а 45 000 из них перевел бизнесмен Вячеслав Леэдо, сообщал ранее rus.err.ee.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Трагическая утечка газа в Какумяэ: семья переехала в дом только в пятницу, соседи считают здание некачественным

14.10.2018
Вчера в расположенном в Какумяэ частном доме нашли тела двух детей с подозрением на отравление газом. По словам долгое время прожившего в том районе местного жителя, семья переехала в дом в пятницу. В фирме, которая предлагает газовые услуги в этом районе, говорят, что их системы в порядке.
Подробнее






-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
153,30 €
-30% Meeste käekell Police GRID PL.14689JSU/13
189,- €
132,30 €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
-30% Meeste käekell Police LEAGUE PL.15040XCYR/01
129,- €
90,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Jaipur
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police AMOR II PL.15047JSU/02
199,- €
139,30 €

Захарова о Скрипалях: раньше были живыми, сейчас не знаю

13.10.2018
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире передачи «Право знать!» на телеканале «ТВ Центр» заявила, что у российского внешнеполитического ведомства нет информации относительно отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Подробнее


НА ЗАМЕТКУ | А вы не задумывались, почему лисички никогда не бывают червивыми?

13.10.2018
Все очень просто, эти грибы содержат вещество хиноманнозу, которое не переносят жучки, червячки и даже гельминты всех видов. Вещество это капризное, тепловую обработку не выносит, разрушается при температуре 50 град. При холодной засолке его разрушает соль. Значит, принимать лисичку нужно в виде сухого порошка, в капсулах или настоянной на водке или вине, пишет Lamp.
Подробнее

ФОТО: Смотрите, как выглядят самые тренированные тела Эстонии

14.10.2018
В концертном доме Alexela вчера состоялся 50-й чемпионат Эстонии по культуризму и фитнесу. Одним из главных событий вечера были последние соревнования Оття Кийвикаса среди любителей — далее лучший культурист Эстонии отправится уже к профессионалам.
Подробнее

Когда лучше ехать на Канары и чем там заняться

13.10.2018
Европейцы давно облюбовали Канарские острова. Неудивительно: кто не мечтает на несколько дней сбежать из холода и серости на залитый солнцем пляж? Живописная природа и уникальный рельеф архипелага создают массу возможностей для развлечений, помимо банального отдыха на песке.
Подробнее