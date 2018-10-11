Почему цены на недвижимость росли и всегда будут продолжать расти

Не смотря на любые изменения в экономике — недвижимость всегда растет в цене в долгосрочной перспективе. Развитие городов, рост численности населения и растущий спрос на жилье по всему миру с каждым годом способствует увеличению цен на недвижимость.

Наш опыт, основанный на европейском рынке недвижимости, показывает, что индекс цен на недвижимость в Европе вырос за последние 5 лет, достигнув в первом квартале 2018 года рекордного уровня в 111.42 пункта.

Рост численности населения порождает спрос

Согласно самым последним прогнозам Организации Объединенных Наций к 2100 году численность населения в мире вырастет с 7,6 млрд до 11,2 млрд человек. Можно с уверенностью сказать, что планета не станет больше, но она определенно станет более перенаселённой. Все это играет определенную роль в формировании цен на недвижимость. Появление новых направлений и рынков также играет роль в повышении цен на недвижимость.

Например, в Объединенных Арабских Эмиратах в Абу-Даби еще в 1960 году было небольшое население в 25 000 человек. Однако сегодня это процветающий мегаполис с почти 2 миллионами человек, поэтому достаточно большая часть населения нуждается в жилье. Понятно, что вместе с ростом населения увеличился спрос и цены на недвижимость.

Некоторые люди могут позволить себе больше

Очевидно, что это зависит от страны, но на нашем местном рынке в Эстонии все идет вверх. Недавнее исследование о рынке жилья в Эстонии, проведенное ведущей банковской компанией Swedbank, показало, что у среднего потребителя покупательская способность выросла. Растущая уверенность покупателей увеличивает спрос как на приобретение жилой недвижимости, так и на инвестиции в недвижимость.

По данным Департамента статистики Эстонии 1 января 2017 года в Эстонии насчитывалось 706 000 жилищ, из которых 76% были заняты. По сравнению с 1922 годом, когда в Эстонии насчитывалось 252 000 жилищ, их число почти утроилось. Большая покупательная способность увеличивает спрос на недвижимость, поэтому цены растут, когда предложение ограничено.

Не смотря на то, что во многих странах наблюдается интенсивный рост ВВП, рост цен на недвижимость намного выше, чем рост заработной платы и даже рост инфляции. По данным Евростата цены на жилье в ЕС выросли на 4,5% в конце прошлого года (2017 год), однако зарплаты (на 2,02%) и инфляция (в настоящее время 2,1%). Таким образом, цены растут, но не обязательно потому, что люди становятся богаче. Это определенно больше связано с ростом спроса.

Как побороть инфляцию

Цены на недвижимость отражают инфляцию. Как упоминалось выше, уровень инфляции в Европе в настоящее время составляет 2,1% согласно данным Евростата. Темпы роста недвижимости в Европе на данный момент гораздо выше этой отметки, на самом деле они выше вдвое. Таким образом, для тех, кто беспокоится о том, что их деньги обесценятся в ближайшие несколько лет, инвестиции в недвижимость - отличный способ борьбы с инфляцией и обеспечения увеличения капитала в течение длительного периода.

Инвестиции в недвижимость, безусловно, является одним из самых безопасных способов борьбы с инфляцией. С Reinvest24 вы можете получить 14,6% годового дохода на основе арендной платы (около 8%) и роста рынка (около 6%). Более того, увеличение роста населения в мире и его корреляция с ценами на недвижимость, поддерживаемые спросом и предложением, позволит вам получить выгоду от роста капитала и опередить инфляцию.

Глобализация стирает границы

В наши дни мы живем в глобальном мире. Большинство границ открыты, и согласно Шенгенскому соглашению, жители любой европейской страны могут свободно путешествовать, жить и работать в других европейских странах, поскольку внутренних границ практически не существует. Следовательно, люди свободно перемещаются в другие страны ЕС, тем самым увеличивая спрос на тех рынках. Также люди переезжают в более крупные города из небольших городов и сельских районов, что увеличивает рост внутреннего рынка, спрос и стоимость недвижимости в городских районах.

Глобализация также означает, что более богатые люди могут переехать или инвестировать в недвижимость в менее дорогих странах, тем самым повысив эффективность своих инвестиций. По крайней мере, в Европе вы можете свободно жить и покупать недвижимость в любой из европейских стран. Если вы житель ЕС, мир находится у ваших ног, когда дело касается недвижимости. В Европе 2,5 миллиона домов принадлежат людям, проживающим в других государствах ЕС, а несколько миллионов европейцев не проживают в своей стране происхождения.

Reinvest24 предоставляет возможность международным инвесторам инвестировать в рынок недвижимости Балтии из любой точки мира. Вы можете инвестировать в недвижимость с самым большим потенциалом и получать ежемесячный доход без необходимости посещать объект или заниматься его управлением. Наша команда профессионалов в сфере недвижимости позаботится о ежедневном техническом обслуживании, пока вы наслаждаетесь прибылью от ваших инвестиций.

Цены на недвижимость будут расти

Глобализация, инфляция, рост численности населения, рост ВВП и личный доход / покупательная способность - все это увеличивают спрос на недвижимость и создают тенденцию к ее росту. Если вы инвестируете в недвижимость, которая имеет хорошее месторасположение и потенциал развития, то вы можете легко получить 100% прибыли от роста стоимости за 8-10 лет. Более того, вы можете получать доход от аренды каждый месяц, что позволит покрыть расходы на управление и продолжать инвестировать.

Таким образом, есть много причин, по которым цены на недвижимость растут и всегда будут продолжать расти, но наиболее сильная корреляция по-прежнему между растущим населением во всем мире и ростом цен на недвижимость. В конце концов всем нам нужно место, которое можно называть домом. С финансовой точки зрения инвестиции в недвижимость могут помочь вам обогнать инфляцию.

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