Почему бизнес-менеджмент является самой популярной специальностью?

Что такое бизнес-менеджмент? Откуда берутся все те бизнес-проекты, которыми должны управлять получившие высшее образование бизнес-менеджеры?

Опираясь на различные источники, можно сказать, что бизнес-менеджмент был, остаётся и ещё долгое время останется вне конкуренции самой популярной специальностью при получении высшего образования, при этом не только на первой, но и на второй ступени высшего образования. В чём же причина? Как правило, по первой приобретённой специальности с узкой специализацией трудно найти работу, либо ожидания в части заработной платы завышены, и получивший специальность выпускник снова приходит учиться, чтобы получить одну из самых универсальных специальностей в мире – бизнес-менеджмент.

Современный мир функционирует на коммерческой основе – он соткан из небольших бизнес-идей, крупных бизнес-проектов, коммерческих гигантов. Весь мир наполнен бизнесом, но не только. Наряду с коммерческой сферой работает огромное количество некоммерческих организаций, недоходных объединений и прочих учреждений, и всем им требуются бизнес-менеджеры – руководители, финансисты, маркетологи: на этих трёх конкретных профилях и основан бизнес-менеджмент.

Естественно, что молодой человек с новым дипломом бизнес-менеджера не взлетит сразу на вершины коммерции, однако он имеет возможность поступить на работу в организацию по линии управления и постепенно подниматься по карьерной лестнице до уровня руководителя высшего звена. Если же есть способности к работе в торговой сфере, можно начать с агента по продажам и дорасти до директора по маркетингу или от обычного бухгалтера – до финансового менеджера. Определённо, учебные программы бизнес-менеджмента на ступенях прикладного высшего образования и обучения на степень магистра гарантируют приобретение серьёзного багажа знаний и опыта по всём трём профилям без узкой специализации. Специализироваться в сфере менеджмента, финансов или торговли каждый сможет уже на своём рабочем месте. В качестве сфер специализации учебных программ бизнес-менеджмента Eвроакадемии предлагаются менеджмент культуры и менеджмент туризма. Можно учиться без отрыва от работы, поскольку обучение на эстонском и русском языках, как правило, проводится в вечернее время. Также проводится обучение и на английском языке.

В Евроакадемии можно получить практические навыки и теоретические знания на основании интегрированных учебных программ на ступенях прикладного высшего образования и обучения на степень магистра без отрыва от работы. Ориентированный на научное будущее частный вуз работает в Эстонии уже 20 лет и все эти годы обучает студентов, из которых вырастают современные переводчики, специалисты в сфере международных отношений, специалисты в сфере окружающей среды, модельеры, дизайнеры интерьера и предприниматели.

Направление Евроакадемии – международное, и на сегодняшний день в Евроакадемии обучаются студенты более чем из 20 стран. «Международный контингент студентов и интересная разносторонняя учебная и исследовательская тематика – это уникальное богатство, которое объединяет зачастую самые разные понимания ценностей важной для всех нас жилой среды. Так мы приобретаем знания, опыт и становимся умнее», – утверждает ректор Евроакадемии Юри Мартин.

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