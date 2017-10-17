Побочные эффекты алкоралли? Все больше сигарет жители Эстонии покупают в Латвии

KPMG представила ежегодное исследование рынка сигарет в Евросоюзе, Норвегии и Швеции и изменений на нем. Исследование показывает, что хорошая работа Налогово-таможенного департамента сократила нелегальный рынок сигарет в Эстонии на 13.3 процента от общего потребления, пишет Delfi Ärileht.

Стабильная экономическая ситуация также способствовала сокращению незаконных продаж сигарет. Но в то же время быстро растут продажи сигарет в Латвии, на границе с ЭР.

”Несмотря на позитивный тренд, давление незаконного рынка все-таки велико. Аналогичный продукт в России стоит в три раза меньше, чем в Эстонии, а в Болоруссии — в пять раз меньше. Принятые на эстонско-россиской границе меры сократили объем незаконно ввозимых в республику сигарет на 39 процентов, что является серьезным достижением, но фактом остается то, что по-прежнему за год в Эстонию нелегально попадает, по нашей оценке, 70 миллионов сигарет, а из Белоруссии — 100 миллонов. Доля Латвии выросла до 20 миллионов сигарет”, — прокомментировал исследование KPMG руководитель Эстонской ассоциации производителей табачных изделий Таави Салуметс.

”Всего в Эстонию попадает около 260 миллионов сигарет, с которых налоги в Эстонии не платятся. В госбюджет недополучает 31 миллион евро в год”, — отметил Салуметс.

”Беспокойство вызывает то, что стал расти объем попадающих в Эстонию сигарет из Латвии, с их налоговой маркировкой. В прошлом году он вырос на 18 процентов. Причина этого — растущая разница между ценами на сигареты в Эстонии и Латвии, составляющая в расчете на пачку 35 центов”, — сказал Салуметс.

Руководитель отдела налогов компании KPMG Baltics Йоэль Зернаск видит явную связь между акцизной политикой и нелегальным рынком.

”KPMG делает такие исследования для мониторинга прозрачности межгосударственной предпринимательской и налоговой среды, а также движения капитала. Хорощо видна корреляция между повышением акцизных ставок и увеличением объема нелегальных товаров. Таким же образом рост акциза на алкоголь и топливо привел к резкому увеличению импорта этих товаров, в том числе нелегнального. Поэтому, с точки зрения управлениея государством, очень важно найти тот баланс, который будет поддерживать последовательное развитие республики”, — указывает Йоэль Зернаск.