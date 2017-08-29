Поблизости от Йыгева строят завод за 30 млн евро

Деревообрабатывающее и лесозаготовительное предприятие Lemeks инвестирует 30 млн евро и создаст до 150 новых рабочих мест, пишет Äripäev.

Фирма AS Lemeks в июле учредила дочернее предприятие Estonian Plywood AS, которое будет производить березовый шпон и фанеру, для чего приобрели около 10 гектаров промышленной земли поблизости от Йыгева в Вирувере, сообщило предприятие.

Инвестиция, по сообщению предприятия, составит около 30 млн евро. Предприятие будет производить 25 000-30 000 м3 березовой фанеры, для производства которой нужно 65 000-80 000 Тм березовых чурбанов. Для достижения полной мощности создадут 120-150 новых рабочих мест. Предприятием будет руководить Рандель Веэритс.

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