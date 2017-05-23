Побег из-за решетки: пярнуская квест-комната предлагает работу бывшим заключенным

Если чаще всего лицам, освободившимся из мест лишения свободы, сложно устроиться на работу, то в Пярну специализирующаяся на квестах фирма ”CCCP” ищет человека, который должен обязательно иметь за плечами тюремный срок.

"Задания кандидата — анализ тюремных камер, создание тайников в камерах и сбор информации о жизни внутри тюрьмы с точки зрения заключенного", — гласит размещенное на сайте CV Keskus объявление о работе.

Вдобавок работнику можно будет попробовать свои силы в написании театральных сценариев ”побега” из тюремной квест-комнаты и создание аппаратуры в стиле заключенных — например, сделать тату-машинку из шариковой ручки.

Точные требования для кандидата: как минимум три месяца тюремного срока за плечами, хорошая самодисциплина, отличное знание эстонского и английского языков, общительность. В мотивационном письме необходимо кратко описать свой опыт отбывания тюремного срока.

Квест-комнаты фирмы ”CCCP” находятся в Пярну, и подать заявку на должность можно до 20 июня. Если у кого-то возник праздный или профессиональный интерес, то само объявление можно найти здесь.