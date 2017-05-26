Победителем юбилейного сезона ”Охота за умами” был объявлен TempID

Победителем самого крупного в Эстонии конкурса бизнес идей «Охота за умами» был объявлен TempID, который получил главный приз 30 000 евро и специальный приз от волости Виймси 5000 евро. Второе место и 10 000 евро досталось Callmidwife.com. Третье место и 5000 евро получил Finisher.tv.

TempID — это ”умная” наклейка многоразового пользования, которая измеряет температуру тела и сохраняет данные о ней. С помощью мобильного приложения можно анализировать различные показатели здоровья, вести журнал лечения и посылать данные врачу. Поскольку в приложении есть код пациента, то его можно использовать и для идентификации личности человека в больницах. TempID снижает затраты на измерения и лечение, а также увеличивает эффективность наблюдения за данными о здоровье человека, позволяя таким образом ставить более точный диагноз.

По словам председателя совета EAS Эрки Мельдера, выбор был непростой. ”У команды-победителя есть конкретные сильные и слабые стороны. Несмотря на то, что в мире подобные решения существуют — у TempID есть очень четкие преимущества — гибкость, удобство и достаточно долгий цикл использования. Но дизайнера они все же должны будут себе нанять”, — сказал он.

Руководитель дивизиона развития бизнеса SEB Март Маасик сказал, что команды, разрабатывающие высокотехнологичные продукты часто не вписываются в формат конкурса ”Охота за умами”. ”Начиная со дня представления идеи у команд есть полгода для ее дальнейшего развития. Командам, которые сильно опираются на инженерную компетенцию, как правило не хватает времени. TempID смогли за полгода представить готовый продукт и нашли распространенную по всей Эстонии аптечную сеть, которая будет продавать их продукт. Это впечатляет. Но навыки маркетинга и продажи им нужно развивать и дальше”, — сказал он.