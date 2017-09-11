Победителем мозгового штурма на тему попечительства выбрано решение CareMate

Жюри прошедшего на выходных в Таллинне мозгового штурма Garage48, определило победителя — решение с самым большим потенциалом развития CareMate, которое предназначено для того, чтобы свести людей с особыми потребностями с попечителями и добровольцами, сообщает Министерство социальных дел.

По словам руководителя CareMate Марион Тедер, идея родилась из личного опыта и необходимости поддержки при оказании помощи близким, если ты в этот момент не рядом. ”Создали веб-среду, где можно указать с чем и когда требуется помощь, после чего платформа определяет и показывает тех, кто мог бы необходимую помощь оказать. Дополнительно платформа предлагает онлайн курсы и обучающие материалы, чтобы обеспечить готовность и квалификацию специалистов и добровольцев для оказания услуг”, — сказала Тедер.

За 24 часа было создано семь инновационных решений и прототипов для дальнейшего развития попечительских услуг в Эстонии. Помимо CareMatе создали также, например, прототип услуги, которая поможет обеспечить постоянную поддержку для того, чтобы человек с особыми потребностями мог жить самостоятельно, платформу для упрощения регистрации на психологическое консультирование, платформу для общения людей с похожим опытом и творческую программу для социально изолированных пожилых людей и людей с особыми потребностями.

По словам советника попечительского отдела Министерства социальных дел и руководителя проекта Кристины Туйск, мозговой штурм доказал, что инновации можно привнести в любой сектор. ”Семь прототипов — это хороший результат, и я искренне надеюсь, что команды будут развивать их и после окончания мозгового штурма”, — сказала Туйск.

В мозговом штурме приняли участие почти сто человек со всей Эстонии. В состав участников вошли как специалисты в своей области, дизайнеры, представители ИТ индустрии, так и люди с особыми потребностями, для кого и стали разрабатывать реальные инновационные решения.

Начало мозговому штурму было положено в июне, когда по всей Эстонии прошли семинары, на которых были определены самые острые темы в сфере попечительства. Чтобы лучшие решения получили дальнейшее развитие к первой половине следующего года, Министерство социальных дел готовит проведение конкурса проектов, где у команд будет возможность ходатайствовать о получении финансовой поддержки.

Инициатором мозгового штурма было Министерство социальных дел. Штурм провели Garage 48 и Civitta Eesti.