Победа жителей Харьюмаа! Таллиннскую окружную железную дорогу построят рядом с Rail Baltic

"При проектировании железной дороги Rail Baltic в участке, где Rail Baltic и альтернатива южного трассового коридора Таллиннской окружной железной дороги находятся в одном коридоре, будем учитывать пространственные требования для решения железной дороги с Русской колеей (1520 мм)", — сказала Симсон Ärileht.

Симсон подтвердила, что в будущем строительство окружной ж/д на участке, пересекающимся с Rail Baltic, технически возможно — даже с уже объявленной закупкой строительного проекта Rail Baltic.

По-видимому, министра побудило поменять свою позицию по данному вопросу письмо Союза самоуправлений Харьюмаа, в котором была затронута етма общественного транспорта, близкая Симсон.

По их словам, окружная ж/д способствовала бы росту пассажиров, а также позволила бы жителям Юлемисте, Ласнамяэ и волости Раэ быстро, удобно и экологично добираться на работу в Тянассильма, Сауэ, Кейла или Палдиски — и наоборот.