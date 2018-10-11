11.10.2018, 16:10

По всему миру наблюдается биржевой крах — на очереди Эстония

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rus.delfi.ee
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Elektribörs
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

В среду обвалилась биржа США, а за ней последовали азиатские биржи. Вскоре должны открыться биржы Европы, в том числе и в Таллинне.

Индекс Dow Jones вчера упал на 3,15 процента или 25 598 пункта, Nasdaq — на 4,4 процента, а индекс S&P 500 — на 3,3.

Аргентинская биржа упала на 3,6 процента, Бразильская — на 2,8, Канадская — на 2,2, а Мексиканская — на 1 процент.

В четверг эстафету переняли страны Азии: рынок акций в Японии упал на 4,1 процента, в Китае — на 5,1, в Гонконге — на 4, в Корее — на 3,9, в Индии — на 2,4, в Новой Зеландии — на 3,8, в Тайване — на 6,3, в Австралии — на 2,7, в Сингапуре и Таиланде — на 3, а во Вьетнаме — на 5,1 процентов.

На Таллиннской же бирже в среду был хороший день. Tallink изменил политику дивидендов, а сегодня должны опубликовать результаты за квартал Olympic EG и Tallinna Kaubamaja. Однако кажется, что более важным событием станет прибытие обвала на местную биржу.

Если же искать причины биржевого краха, то выбор довольно широкий. Например, торговые войны, медленный экономический рост, результаты предприятий, ситуация в Италии, проблемы банков Южной-Европы и геополитические конфликты.

Tallinn Hockey weekend
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