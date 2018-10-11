11.10.2018, 16:10

По всему миру наблюдается биржевой крах — на очереди Эстония

 (21)
rus.delfi.ee
EST 24
Elektribörs
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

В среду обвалилась биржа США, а за ней последовали азиатские биржи. Вскоре должны открыться биржы Европы, в том числе и в Таллинне.

Индекс Dow Jones вчера упал на 3,15 процента или 25 598 пункта, Nasdaq — на 4,4 процента, а индекс S&P 500 — на 3,3.

Аргентинская биржа упала на 3,6 процента, Бразильская — на 2,8, Канадская — на 2,2, а Мексиканская — на 1 процент.

В четверг эстафету переняли страны Азии: рынок акций в Японии упал на 4,1 процента, в Китае — на 5,1, в Гонконге — на 4, в Корее — на 3,9, в Индии — на 2,4, в Новой Зеландии — на 3,8, в Тайване — на 6,3, в Австралии — на 2,7, в Сингапуре и Таиланде — на 3, а во Вьетнаме — на 5,1 процентов.

На Таллиннской же бирже в среду был хороший день. Tallink изменил политику дивидендов, а сегодня должны опубликовать результаты за квартал Olympic EG и Tallinna Kaubamaja. Однако кажется, что более важным событием станет прибытие обвала на местную биржу.

Если же искать причины биржевого краха, то выбор довольно широкий. Например, торговые войны, медленный экономический рост, результаты предприятий, ситуация в Италии, проблемы банков Южной-Европы и геополитические конфликты.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Хулиганы-малолетки 15 лет спустя: кто бизнесмен, кто пастор, но большинство — преступники

11.10.2018
Ученики спецшкол. Что с ними происходит через год, пять, десять лет? Удалось ли им устроиться в жизни? Сколько человек оказалось в тюрьме, сколько — подсели на иглу? Издание Eesti Päevaleht попыталось ответить на эти вопросы.
Подробнее



ВИДЕО: "Это смешно", "не неси чушь" и "это бред". Юрген Лиги — об отмывании денег в Danske Bank

11.10.2018
Для Юргена Лиги, который сегодня давал объяснения относительно своей ответственности в скандале с отмыванием денег в банке Danske перед правовой комиссией Рийгикогу, уже в начале заседания все пошло не так, поскольку он на десять минут опоздал на свой "допрос", объяснив это тем, что поменяли кабинет.
Подробнее

Путин: Россия готова к взаимодействию с Эстонией на основе учета интересов друг друга

11.10.2018
РФ готова к конструктивному взаимодействию с Эстонией и исходит из того, что права русскоязычного населения там будут соблюдаться. Об заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к послу страны Маргусу Лайдре, на церемонии вручения верительных грамот.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
90,30 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-30% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
104,30 €
-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
139,30 €

ФОТО: Полиция просит помощи в установлении личности мужчин, которые подозреваются в краже

11.10.2018
Нарвское отделение полиции просит помощи в установлении личности двух мужчин. Мужчины подозреваются в том, что 5 октября примерно в 11.30 они украли из одного предприятия в Нарве на Таллиннском шоссе более 1300 евро.
Подробнее

Эксперт поведал, как повернуть текущую в Латвию реку алкоакцизов вспять

11.10.2018
Консультационная фирма KPMG по заказу Союза налогоплательщиков провела анализ, результаты которого показывают, что приграничную торговлю алкоголем можно развернуть вспять и вернуть 100 миллионов евро в бюджет Эстонии. Для этого надо к 2020 году понизить размер акциза на пиво и крепкий алкоголь.
Подробнее

ФОТО: Экодеревня главы Eesti Energia изрядно обветшала, несмотря на миллионные госдотации

11.10.2018
Saaremaa Ökoküla Aktsiaselts и дочерняя фирма в течении нескольких лет получила около 1,8 миллиона различных госдотаций. Несмотря на это, здания фермы выглядят, мягко говоря, несовременно.
Подробнее

Жертвами предлагающих исцеление мошенниц стали уже две пожилые жительницы Ида-Вирумаа

11.10.2018
Идаская префектура полиции предостерегает от мошенничества, жертвами которого уже стали две пожилые жительницы Ида-Вирумаа. В обоих случаях жертвам предлагалась помощь в избавлении от болезней, после чего женщины обнаруживали пропажу крупных сумм денег.
Подробнее