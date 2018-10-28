28.10.2018, 16:49

По всему миру и в Эстонии стартовали продажи iPhone XR

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NEWSru.com
EST

26 октября компания Apple начала продажи смартфона iPhone XR, который был представлен в сентябре вместе с моделями iPhone XS и XS Max, но вышел на рынок на месяц позже. На данный момент телефон доступен и в эстонских интернет-магазинах.

Напомним, iPhone XR позиционируется как бюджетное (по меркам Apple) устройство. Смартфон оснащен LCD-дисплеем диагональю 6,1-дюйма и разрешением 1792*828 пикселей. Корпус смартфона выполнен из алюминия, в то время как корпуса iPhone XS и XS Max получили рамку из нержавеющей стали и стеклянную заднюю панель.

При этом смартфон оснащается таким же процессором A12 Bionic, как и старшие модели, однако защищен от пыли и влаги по чуть более скромному стандарту IP 67, а не IP 68. Объем оcновной памяти iPhone XR составляет 64, 128 или 256 ГБ.

Подобно двум старшим моделям, iPhone XR получил поддержку Face ID и такую же 7-Мп фронтальную камеру. Основная камера смартфона представляет собой один 12-Мп модуль, и в компании утверждают, что это лучшая одинарная основная камер в истории линейки iPhone. Наконец, смартфон лишился функции 3D Touch, ее место заняла виброотдача Haptic touch, как в трекпаде MacBook Pro.

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