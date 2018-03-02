По всей Эстонии — дефицит древесного брикета. Цены взвились кострами

Цена того небольшого количества древесного брикета, что поступил в продажу, по сравнению с осенью значительно выше. Подорожали также и древесные гранулы и дрова, пишет Maaleht.

„С древесным брикетом — дурдом. Все конторы пусты”, — сказали вчера клиентам в рапласком представительстве Küttekontor.

Maaleht проехалась по Эстонии и выяснила: проблемы с брикетом — почти везде. Некоторые продавцы ездили за ним в Латвию и в Россию, но все равно не хватает.

В одной тартуской конторе дефицит объяснили нехваткой опилок: лето и осень были для лесорубов сырыми, начало зимы — плохое, работы мало, вот теперь это все и вылилось.

Сейчас ударили морозы — сушилки стоят, ждут оттепели. Так что в течение трех недель еще, по всей видимости, ждать брикета — занятие напрасное.

Как результат — цены взлетели. Если раньше поддон стоил 130-140 евро, то сейчас — 180. То есть он подородал на четверть, а то и на треть.