По всей Эстонии были сбои с карточными платежами

2 февраля вечером в Эстонии возникли сбои с карточными платежами. На данный момент проблема устранена.

По словам руководителя оператора банковскими терминалами Nets Estonia Райво Тинна, сбои наблюдались в период с 18.58 и примерно до 20:00.

Оператор банковскими терминалами Nets Estonia приносит свои извинения за неудобства.

По данным Delfi, сбои наблюдлись по всей Эстонии. Например, в Saare Maxima не работали банкоматы, в кассах нельзя было платить карточкой.

Также нельзя было платить картой в Sikupilli Prisma. По сообщению читателя Delfi, в этом магазине работали четыре кассы, очереди к ним были в три раза длиннее обычного.

Также проблема возникала у касс: люди оставляли корзины с продуктами и уходили.

Помимо этого, как сообщает Swedbank, сегодня ночью, в период с 23:00 до 04:00, будут проводиться работы по обслуживанию инфосистем Сертификационного центра, в результате чего могут наблюдаться перебои в работе услуги подтверждения срока действия, сервисах DigiDocService и других услуг.

Во время перебоев будет нарушена работа ID-карт, Mobiil-ID и Smart-ID. В это время доступны будут списки аннулирования (CRL).