По случаю юбилея ЭР Premia выпустила сине-черно-белое мороженое

На прошлой неделе в продажу поступили первые партии нового окрашенного в цвета эстонского триколора сливочного мороженого от Premia Tallinna Külmhoone. Таким способом крупнейший в Эстонии производитель мороженого призывает отметить 100-летие Эстонской Республики, сказано в пресс-релизе.

”В действительности, неожиданная цветовая комбинация мороженого представляет собой привычные для местных потребителей вкусы”, — сказал председатель правления Premia Айвар Аус.

Он пояснил, что синяя полоса трехцветного мороженого, изготовленного из свежих сливок и натурального сырья, на самом деле, представляет собой черничное мороженое, синий цвет которого более насыщенным делает натуральный экстракт ягоды асаи. Черная полоса выполнена из шоколадного мороженого, подкрашенного растительным углем, а белая часть — это, естественно, ванильное мороженое.

Помимо хорошего вкуса и эффектного внешнего вида, сине-черно-белое мороженое от Premia также будет участвовать в благотворительной акции. ”Если говорить о нашем окрашенном в цвета триколора мороженом, как и о многих других продуктах, выпускаемые на рынок в честь юбилея Республики, часть денег от его продажи пойдет на благотворительность. С продажи сине-черно-белого мороженого мы жертвуем 5% в благотворительный фонд, целью которого является создание во дворах школ Эстонии возможностей для активного времяпрепровождения и уличного обучения”, — рассказал Аус.