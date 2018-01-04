По предписанию департамента Tele2 прекратил требовать необоснованную плату

На основании поступивших в Департамент защиты прав потребителей жалоб выяснилось, что оператор Tele2 разрешал потребителям в целях ликвидации задолженностей составлять графики платежей, но ограничивал услуги и требовал оплатить месячную плату в полном объеме.

По оценке департамента, такие условия наносят потребителю необоснованный урон. К настоящему моменту Tele2 подтвердил, что изменил процедуру составления графика погашения задолженностей и при его заключении услуги будут оставаться доступными в объеме месячной платы. Кроме того, будет устанавливаться лимит на использование не входящих в пакет услуг, например, оплату парковки и прочее. Услуги связи будут ограничиваться по желанию клиента.

Несмотря на это, департамент напоминает, что торговец не имеет прямого обязательства по оказанию помощи должнику и предоставлению ему возможности частичного погашения долга.