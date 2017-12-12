По подозрению в торговле яблоками неизвестного происхождения под видом эстонских возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила в отношении Mulgi Õun OÜ, продававшего яблоки неизвестного происхождения, уголовное дело по статье 344 пенитенциарного кодекса, рассматривающей подделку документа, печати и бланка, пишет Maaleht.

”В ходе следствия будет установлено, имели ли место признаки преступления, и, если да, то какие. Следствие ведет Лыунаская окружная прокуратура”, — сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоняк.

В ноябре стало известно, что крупнейшее эстонское хозяйство продает "поддельные" яблоки под видом местных. Яблоки фирмы Mulgi Õun вначале были в продаже под именем ”Kuldrenett” (”Золотой ранет”), а затем — ”Renett” (”Ранет”), но они не похожи ни на один известный в Эстонии сорт группы ”ранет”, хотя в качестве страны происхождения указана именно Эстония. Таких яблок нет также в числе 400 яблочных сортов в эстонском центре садоводческих исследований Polli.