12.12.2017, 15:11

По подозрению в торговле яблоками неизвестного происхождения под видом эстонских возбуждено уголовное дело

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rus.delfi.ee
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Vasakul sordita õunad, keskel ehtne 'Liivi kuldrenett', paremal 'Kuldrenetina 'müüdud õunad, mille tegelik sort ja päritolu on teadmata.
Vasakul sordita õunad, keskel ehtne 'Liivi kuldrenett', paremal 'Kuldrenetina 'müüdud õunad, mille tegelik sort ja päritolu on teadmata.Foto: Sven Arbet

Полиция возбудила в отношении Mulgi Õun OÜ, продававшего яблоки неизвестного происхождения, уголовное дело по статье 344 пенитенциарного кодекса, рассматривающей подделку документа, печати и бланка, пишет Maaleht.

”В ходе следствия будет установлено, имели ли место признаки преступления, и, если да, то какие. Следствие ведет Лыунаская окружная прокуратура”, — сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоняк.

В ноябре стало известно, что крупнейшее эстонское хозяйство продает "поддельные" яблоки под видом местных. Яблоки фирмы Mulgi Õun вначале были в продаже под именем ”Kuldrenett” (”Золотой ранет”), а затем — ”Renett” (”Ранет”), но они не похожи ни на один известный в Эстонии сорт группы ”ранет”, хотя в качестве страны происхождения указана именно Эстония. Таких яблок нет также в числе 400 яблочных сортов в эстонском центре садоводческих исследований Polli.

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