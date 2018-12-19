По делу Danske Bank задержаны 10 бывших сотрудников

По данным Ärileht, среди задержанных нет бывшего главы банка Айвара Рехе. Сегодня в полдень Госпрокуратура и ЦеКриПо дают совместную пресс-конференцию на эту тему.

Напомним, как развивались события.

Власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.

Как говорится в сообщении Danske Bank, государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным преступлениям обвинил финансовую организацию по итогам расследования, начатого в августе этого года.

Обвинения касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года. Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank за этот период на сумму 200 млрд евро.

"Мы ожидали предварительных обвинений от прокуратуры в связи с результатами и заключениями по итогам расследования, которые мы представили в сентябре этого года. В наших интересах полностью расследовать это дело, и мы, конечно, будем сотрудничать с прокуратурой", — заявил исполняющий обязанности CEO банка Йеспер Нильсен.