Плюсы IT-техникума: почему стоит пойти "на программиста" сразу после 9 класса

Когда говорят про IT-образование, техникумы на ум приходят не то, что "не сразу" — они обычно вообще на ум не приходят. Однако пойти получать специальности в этой области можно прямо после девятого класса. Зачем? Давайте поговорим об этом.

Те ребята, что уходят в техникумы после девятого класса, заканчивают его в тот же год, что их сверстники школу. При этом у них в кармане не только среднее образование, но и профессия. После ничто не мешает им поступать в вуз и одновременно устраиваться на полноценную работу по специальности, в том числе и за границей (при условии знания языков).

Конечно, кто-то может возразить, что школьникам в вузе будет проще, ибо они три года "учились учиться" в университете. На это мы скажем просто: это спорно. Так вроде бы должно быть с точки зрения архитекторов системы образования, но в реальной жизни все зависит от способностей и мотивации конкретных студентов. То, что половина первокурсников не доживает в этом статусе до второй сессии, подтверждает — молодежь у нас очень плохо "учится учиться".

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Что еще немногие знают, так это то, что получить профессиональное образование можно и после окончания 12-го класса. Учиться в этом случае придется всего 1,5 года (против 3-4 лет у 15-16-летних), и не придется осваивать еще раз программу средней школы. Зато — вуаля! — в 20 лет в кармане уже есть "компьютерная" профессия. А после этого можно, при желании, пойти в вуз.

Кто скажет "потерянные 1,5 года", у того нет знакомых студентов, которые бросали учиться в университете в течение первых двух лет или уходили в "вечный академ".

Да и вообще — получать среднее профессиональное образование никогда не поздно! Вот реальная статистика, показывающая, что их заканчивают не только 18-летние.

В IT-индустрии навыки важнее "корочек"

Не беремся рассказывать про строительство или сферу питания и производства, но в IT-сфере по-прежнему прежде всего смотрят на то, что человек сделал и на то, что он умеет, а уже потом — на его образование.

Конечно, это не значит, что высшим образованием и дальнейшим повышением своей квалификации можно пренебречь. Это лишь значит, что среднее профессиональное образование не является каким-то клеймом. При условии, конечно, что человек в техникуме действительно учился, действительно проходил практику и действительно что-то умеет. Едва ли он сможет претендовать в свои 19-20 лет на что-то крутое, но выглядеть будет не хуже, чем вчерашние школьники, а ныне гордые "студенты второго курса".

Ну а дальше все зависит от него — никто не мешает тоже поступать в вуз или "собирать коллекцию" из дипломов и сертификатов об окончании специфических профессиональных курсов. Были бы мотивация и способности.

Раннее взросление и стремительное расширение круга общения

Кто-то скажет, что это минус и дети должны оставаться детьми строго до 18 лет, но из песни слов не выкинешь — студентов техникумов все же взрослеют раньше своих сверстников-школьников. Что еще важнее, так это то, что у них сразу же расширяется круг общения и завязываются профессиональные знакомства, многие из которых могут сыграть важную роль в их дальнейшей жизни. Не зря же говорят, что одна из самых веских причин закончить вуз — это наработать связи.

Про техникумы это тоже справедливо, ну а качество этих связей и их влияние (в том числе и "пагубное") — это уже вопрос удачи и личных качеств самого подростка. В университетах тоже такие "агенты влияния" попадаются, что только держись.

У раннего взросления при этом есть огромный плюс — у человека раньше "встают на место мозги" и есть шанс, что в свои 19-20 лет он будет уметь, знать и хотеть в разы больше, чем вчерашний школьник.

А ведь наличие правильной мотивации — это великая вещь, что в работе, что в учебе.