Пляж белый — список черный. Как потребителю понять, какой турфирме довериться

Департамент защиты прав потребителя продолжает публиковать так называемые черные списки турфирм, вовремя не подавших отчетность. Ведомство считает такой инструмент эффективным, турфирмы жалуются на его формализм. А как тут быть потребителю?

Очередной такой список был опубликован в начале мая. В редакцию Delfi обратились турфирмы, которые считают такое ”очернение” ущербом для репутации.

Так, например, руководство фирмы Delfiin написало: ”Мы уверены, что работники Департамента защиты потребителя действовали из лучших побуждений. Навряд ли они хотели посеять панику среди населения Эстонии или нанести экономический и репутационный ущерб туристическим фирмам. Если бы налоговый департамент публиковал черные списки, куда включались бы предприятия, которые хотя бы один раз опоздали с предоставлением отчетов, то, наверное, в этом списке оказалось бы подавляющее большинство предприятий Эстонии. Только какой в этом смысл, повлияло бы это положительно на общий климат в сфере предпринимательства и в целом на экономику Эстонии? Вряд ли”.

Последнее китайское предупреждение

Департамент защиты прав потребителей вносит в черный список те туристические фирмы, которые к 20-му числу первого месяца нового квартала не сдали отчеты по общему объему продаж пакетных туров. Для удобства подачи квартальных отчетов по пакетным турам департамент создал для турфирм специальный модуль отчетности PRAM, который в том числе напоминает и о сроках подачи документов.

Надо оговориться сразу, Департамент защиты прав потребителя не занимается подобными предупреждениями, которые, как известно, являются таковыми лишь ”на словах”, а применяет вполне конкретные методы воздействия: вносит предпринимателя в список фирм, не исполняющих требования Закона о туристической деятельности. Если даже туристическое бюро работает в этой сфере много лет, заслужила хорошую репутацию и может похвастаться огромным количеством довольных клиентов, то разовое неисполнение предписаний департамента или нарушение могут серьезно сказаться на имидже фирме.

”Отчеты — важный компонент защиты экономических интересов потребителей, поскольку эти данные помогают оценить достаточность залога предприятия, — ответила корреспонденту Delfi руководитель отдела потребительской политики департамента Ханна Турецки-Тоомик на вопрос о соразмерности вины предпринимателя и действий департамента. — Черный список позволяет потребителю удостовериться в надежности фирмы”. По ее словам, ведомство лишь оповещает таким образом общественность об опасности или о подозрении на возможный риск.

Метод жесткий, но действенный

Так, к 20 апреля из 276 предприятий не представили отчеты 12 фирм. Об этом департамент сообщил в пресс-релизе на своей электронной странице и разослал его в СМИ. К слову, перечень предприятий до сих пор можно найти на сайте, тогда как уже на следующий день после публикации данного списка большинство турфирм устранили нарушения и были исключены из него.

Согласно обновленному списку, лишь одна фирма не заслуживает доверия, но на деле по-прежнему страдают и те, кто все-таки выполнил обязательства перед департаментом.

”Важно отослать документы в установленные сроки. Отчет необходимо предоставлять и тем фирмам, результаты продаж которых находятся на ”нуле”. Это необходимо соответствующе отобразить в отчете, — поясняет Турецки-Тоомик и добавляет: — У Департамента защиты прав потребителя нет возможности оценить денежный залог фирм, но есть право опубликовать черный список, предупредив потребителей о возможных рисках и предпринимателей о нарушениях”.

Лечит или калечит?

Задачи черного списка — в предупреждении финансовых потерь потребителя, дополнительная возможность сделать осознанный выбор в пользу конкретного предприятия среди нескольких подобных, а также оповестить о недобросовестных предпринимателях.

Получается, что фирмы, которые занимаются туристическими услугами должны очень четко соблюдать регламент и предоставлять все необходимые документы в срок, потому как только лишь многолетней положительной репутации для департамента недостаточно.

С одной стороны, чиновники хотят защитить потребителя от возможных рисков, но, с другой, прослеживается непропорциональность вины и следующих за этим санкций. Так, хоть список и ”опустел” на 11 фирм, тем не менее, названия фирм до сих пор можно найти в пресс-релизе. Мало найдется энтузиастов, которые будут просматривать черные списки в разделе ”Дополнительные материалы” изо дня в день, чтоб узнать, кого же департамент исключил из них. При выборе из многочисленных туристических бюро вряд ли люди захотят сотрудничать с фирмой из числа неблагонадежных, пусть даже на деле она такой и не является.

Департамент защиты прав потребителей рекомендует: постараться найти как можно больше информации о фирме, которая предоставляет туристические услуги; сохранять все документы, связанные с покупкой данной услуги; незамедлительно связаться с фирмой при возникновении проблем во время поездки.