Плевок в лицо работникам Раквереского комбината: адвокат на переговорах и ни одного предложения по зарплатам

Сегодня состоялась встреча владельца Раквереского мясокомбината HKScan Estonia и представителей профсоюза, на которой долгожданный вопрос оплаты труда так и не получил разрешения.

По словам председателя Эстонского центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, встреча не принесла никаких результатов: ”Правление рассказало, как собирается в течение года исполнять законы ЭР, но ни одного предложения по зарплатам для решения трудового конфликта предложено не было”.

”В качестве аргумента было сказано, что неправильно просить зарплату по 20 человек и поэтому они сотрудничать не будут. Так сказал адвокат бюро Sorainen, которого они взяли с собой на встречу. Мы намерены ходатайствовать о письменном ответе. Следующая встреча состоится через две недели. После этого мы сможем дать оценку целесообразности поиска консенсуса мирным путем”, — сказал Петерсон и отметил, что работники уже сейчас готовы на забастовку.

”Руководство хочет создать комиссию, которая к концу первого квартала следующего года изучит зарплаты и взвесит возможности изменения идеологии системы оплаты труда на предприятии, но это нас не устраивает. Результатом новой трудовой идеологии может стать то, что люди все равно не получат повышения зарплаты. Также работодатель признал, что в этом году зарплаты работников в среднем на 40 евро меньше, чем в прошлом”, — подытожил Петерсон.