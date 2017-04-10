Платить и страдать: ТОП-6 самых дорогих продуктов за всю историю Apple

Мы любим дразнить любителей продуктов Apple тем, что они должны платить и страдать из-за выбора бренда, но недавно компания сломала нам шаблон, выпустив на рынок относительно недорогой iPad, который так и назвала — The iPad, пишет Delfi Techlife.

Нас, впрочем, не проведешь — мы-то отлично понимаем истинную суть Apple, а потому всегда счастливы напомнить читателям о том, насколько на самом деле дороги продукты компании! Вот шесть ярких примеров разных вещей из разных "эпох" Apple, за которые надо было отдать целое состояние. А потом — страдать. Ну, почти всегда.

1. Apple LISA (1985), который назвали в честь дочери Джобса

На заглавном фото к статье изображен компьютер Apple Lisa, бизнес-машина, названная в честь дочери Стива Джобса созданная Apple на рубеже 1970-х и 1980-х годов, еще до появления "Маков". Процессор Motorola 68000 работал на частоте 5MHz, 515KB оперативной памяти, внешний жесткий диск на 5MB, два 5,25-дюймовых флоппи-дисковода, клавиатура и мышь(!) — вот основные характеристики машины. И да, встроенный 12-дюймовый монитор с разрешением 720x364 "прямоугольных точек".

За этого монстра компания просила почти 10 тыс. долларов США, сегодня он бы стоил 24 тыс. долларов. Думаете, это несусветно дорого и сегодня Apple бы этот трюк ни за что не провернула еще раз? Читайте дальше!

2. Apple LaserWriter (1985), который начал революцию в издательском деле

Да-да, кода-то давно Apple под своим брендом даже выпускала лазерные принтеры! Строго говоря, именно этот продукт вызвал настоящую революцию в типографском деле и запустил необратимый процесс компьютеризации отрасли печати. Из-за него, немного не мало, появилась и расцвела компьютерная верстка! Думаете, почему Apple до сих пор доминирует в издательском деле? Да, именно поэтому, а не потому, что все верстальщики законченные хипстеры.

LaserWriter печатал с невообразимым для того времени для "бытовых" устройств разрешением 300dpi и обладал интерпретатором PostScript. Да, он стоил 7 тыс. долларов (16 тыс. на современные цены), но это устройство и близко не было бытовым, а для профессионалов его цена была приемлемой.

3. Macintosh Portable (1989), который был слишком тяжел для ноутбука

В сентябре 1989 года Apple выпустила свой первый "ноутбук". Портативным он был довольно условно — мало кто соглашался таскать с собой 7,2 кг чистого веса. Но при желании мог это делать, ведь устройство работало на батареях!

Apple могла бы себе позволить сделать его и легче, и дешевле, но не захотела — в компании решили, что высокая для того времени производительность оправдывает любые лишения, которые пришлось бы терпеть пользователям. Даже монитор без подсветки (ее добавили позже)! Стоила машина 7,3 тыс. долларов или 14,3 тыс. в сегодняшних деньгах.

4. Twentieth Anniversary Macintosh (1997), который ненавидел Стив Джобс

Twentieth Anniversary Macintosh или TAM был уникальной машиной, не входившей ни в какие официальные линейки продуктов Apple, поскольку все его компоненты были встроены в "монитор" — задолго до появления iMac. Apple построила его просто потому, что могла и хотела сделать сама себе подарок на 20-летие компании.

Всего было сделано 12 тысяч "тамов", а продано 11 601. Остальные компания сохранила для истории и пустила на запчасти. Купить машину можно было только в США, Японии, Франции, Германии и Великобритании.

Правда, фокус в том, что компьютер был сделан незадолго до триумфального возвращения Стива Джобса в компанию, то есть без его участия. Позже Джобс признался, что просто ненавидел TAM, так как он олицетворял все, что Джобс ненавидел в Apple того периода.

Плюс "тамы" продавались из рук вон плохо, компания не сумела продать по оригинальной цене в 7,5 тыс. долларов (11,2 тыс. сегодня) и половины машин. Так что цену пришлось уполовинивать, причем дважды. Остатки распродали по 2 тыс. долларов, а тем ранним покупателям, которые на это пожаловались, в качестве компенсации выдали топовые ноутбуки PowerBook.

5. Mac Pro Polnyj Farsh Edition (2013), который дороже многих автомобилей

Конечно же, версии "Полный фарш" официально не существовало. Просто вы могли взять действительно крутой для 2013 года Mac Pro, заказать его в максимальной комплектации, купить все возможные аксесуары и получить цену… чуть более 20 тыс. долларов! Рекорд Apple LISA не побит, но у Apple еще есть время.

6. Apple Watch Edition (2015), которые носила только Бейонсе

Когда Apple выпустила на рынок свои умные часы Watch, они стоили недешево — от 350 долларов США в, собственно, США. Но для тех, кто хотел и мог платить больше, существовали особые поделки, получившие общее название Edition.

Цена на Apple Watch Edition только начиналась с 10 тыс. долларов, а если вы хотели часы с 18-каратным розовым или желтым золотом, она резко взлетала до 17 тыс. долларов США.

Сегодня тоже выпускаются Apple Watch Edition, но эти часики в разы проще и, как говорится, уже "не оригинал". Что это такое, часы за 1300 долларов?!