Планы госпредприятия EVR Cargo о сотрудничестве с Россией подверглись жесткой критике

Не так давно государственная компания EVR Cargo сообщила о планах по созданию в России дочерней компании, в результате чего сразу же подверглась критике на самом высоком уровне.

По словам председателя правления EVR Cargo Рауля Тоомсалу, они еще не приняли окончательного решения относительно создания в России дочерней фирмы и в ”вагонном бизнесе” с восточным соседом нет ничего нового. Уже сейчас EVR Cargo сдает в аренду 1000 вагонов, и большинство из них — в Россию. Фирма планирует при помощи кредита приобрести еще 300 платформ для контейнеров и 200 полувагонов.

Тоомсалу говорит, что без проблем может объяснить критикам возможности снижения рисков при ведении бизнеса с Россией, но пока никто из экспертов этим не интересовался. ”Да, легко говорить о валютных и политических рисках, но у нас евродоговора, заключаемые с действующими в системе ЕС российскими дочерними предприятиями. Кроме того, решения о создании в России дочерней фирмы мы еще не приняли. Это может и не понадобиться. Зависит от того, кто станет нашим конечным клиентом”, — комментирует Тоомсалу.

Он утверждает, что компания не делала ничего тайно и не строит никаких невиданных доселе планов. ”Мы уже сейчас сдаем в аренду 1000 вагонов, большинство из них ездят в России. Одной из главных моих задач по приходу в Cargo стал запуск простаивающих вагонов. В следующем году нам самим понадобится 500 вагонов, так что новые вагоны (приобретенные в кредит — прим.ред.) без работы ни в коем случае не останутся”, — заверяет он.

„Мы не можем постоянно бояться рисков. Иначе зачем нам вообще железнодорожное сообщение с Россией? К сожалению, мы находимся в одной системе. С 2014 года инвестиции западных предприятий в Россию постоянно растут. Многие западные фирмы вернулись туда”, — отмечает Тоомсалу.

С острой критикой планов EVR Cargo по сотрудничеству с российскими транспортными фирмами выступает, к примеру, депутат Европарламента Урмас Паэт.

”План принадлежащего государству предприятия EVR Cargo о взятии кредита для того, чтобы заказать у российского завода вагонов на 35 млн евро и, пользуясь тамошним дефицитом вагонов, сдать их в аренду там же, звучит, будто эта принадлежащая Эстонии фирма находится в другой реальности или будто Эстония решила, что аннексия Крыма 2014 года и война в Восточной Украине и установленные Евросоюзом в результате этого санкции в отношении России ничего не значат”, — пишет Паэт в Eesti Päevaleht.

Он отмечает, что российские предприятия сами могли бы взять заем и построить вагоны, но не делают этого, так как, во-первых, из-за санкций европейские и американские банки не дадут им кредит, а, во-вторых, риски на тамошнем рынке аренды вагонов в связи с общей финансовой нестабильностью крайне высоки. ”Таким образом по сути Россия использует EVR Cargo для нарушения санкций, чтобы получить финансирование для новых вагонов”, — пишет евродепутат.

”Эстония всегда считала важным сохранение установленных в отношении России санкций до окончания войны на Украине и исполнения Россией Минских соглашений. К сожалению, этого не произошло, и в Восточной Украине ежедневно гибнут украинцы. В связи с этим неприемлемо, что принадлежащее Эстонии и управляемое на политическом уровне EVR Cargo начинает показывать расхождение между словами и действиями Эстонской Республики в отношении санкций”, — пишет Паэт.

Кроме того, полагает он, государственное предприятие не должно выходить на рынок со столь высокими рисками, которые стали таковыми по большей части именно в результате российской агрессии на Украине. „Принимая все это во внимание, единственному акционеру EVR Cargo, то есть министру экономики и коммуникаций Симсон вместе с министром финансов Тынисте, следует положить конец этому плану, чтобы искренность Эстонии в вопросе единой политики в отношении к России не подверглась сомнению”, — резюмирует политик.

По данным Postimees, против планов выступают и бывший министр экономики и инфраструктуры Кристен Михал и экс-председатель совета EVR Cargo, а ныне министр финансов Тоомас Тынисте.