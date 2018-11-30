Планам построить целлюлозный завод еще не конец? Волость в Пярнумаа все так же поддерживает идею

Старейшина волости Инрдрек Талтс заявил, что волость по-прежнему не поддерживает отказ от строительства без дополнительных исследований.

Председатель горсобрания Пярну Андрес Метсоя также считает, что исследования следует продолжать.

Тем не менее, поддержки одной волости недостаточно, так как в случае настолько масштабных проектов требуется согласие и сотрудничество нескольких волостей. Например, соседняя с Саарде волость Хяэдамеэсте рада прекращению планировки.