Планам построить целлюлозный завод еще не конец? Волость в Пярнумаа все так же поддерживает идею

Волость Саарде в Пярнумаа была почти единственным самоуправлением, которое поддерживало идею о постройке целлюлозного завода. Волость продолжает поддерживать идею и сейчас, когда правительство решило прекратить специальную планировку целлюлозного завода Est-For.
Старейшина волости Инрдрек Талтс заявил, что волость по-прежнему не поддерживает отказ от строительства без дополнительных исследований.
Председатель горсобрания Пярну Андрес Метсоя также считает, что исследования следует продолжать.
Тем не менее, поддержки одной волости недостаточно, так как в случае настолько масштабных проектов требуется согласие и сотрудничество нескольких волостей. Например, соседняя с Саарде волость Хяэдамеэсте рада прекращению планировки.