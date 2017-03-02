Пивоваренный завод Saku Õlletehas завершил строительство складской системы с роботизированными транспортерами

Пивоваренный завод Saku Õlletehas завершил строительство основанной на роботизированных транспортерах полуавтоматической складской системы, в которую было инвестировано два миллиона евро. В результате предприятие вдвое увеличило свои складские мощности и заметно повысило уровень безопасности труда.

”Речь идет об одной из наиболее значительных инвестиций Saku Õlletehas за последние годы, направленной на повышение надежности поставок и обеспечение роста эффективности, — сказал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс. — Планирование такой инвестиции — весьма продолжительная и масштабная работа. В 2014 году мы рассматривали возможность инвестирования, исходя из долгосрочных планов на отечественном рынке и в части экспорта. Сегодня, впрочем, перспективы местного рынка стали гораздо менее стабильными”.

На первом этапе инвестиции размером около двух миллионов евро в 2015/2016 годах в существующем складском здании была установлена система полок, основанная на роботизированных транспортерах немецкого производителя Jungheinrich. На втором этапе — с ноября прошлого по февраль нынешнего года — на территории завода построили новое складское здание и оборудовали его новой системой полок.

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Наряду с установкой новой системы полок Saku Õlletehas внедрил систему складского управления, позволяющую эффективно использовать высоту складского здания и глубину полок.

”Если раньше водителю погрузчика для перемещения поддонов приходилось совершать несколько поездок, то благодаря новой системе часть работы будет выполняться автоматически. Управление заказами осуществляется в реальном времени посредством установленных на погрузчиках планшетных компьютеров, а поддоны на полках перемещают роботы”, — рассказал Хярмс.

На первом этапе складские мощности Saku Õlletehas увеличились на 45%, а по завершении строительных работ второго этапа — удвоились. ”В результате нам удалось заметно ускорить процесс и повысить надежность поставок”, — отметил член правления Saku Õlletehas.

Инвестиция в увеличение складских мощностей не только обеспечивает рост эффективности, но и повышает уровень безопасности труда, поскольку функционирующая в реальном времени система заказов делает движение поддонов более плавным и безопасным.

Заслуживает упоминания и экологический аспект проекта, поскольку благодаря новой системе сокращается движение транспорта по территории завода и поселка Саку. ”Сократятся выбросы в атмосферу и повысится уровень безопасности движения”, — добавил Яан Хярм.