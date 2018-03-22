22.03.2018, 22:03

Питие мое: что эстоноземельцы предпочитают употреблять ”для сугреву”?

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ГРАФИК
rus.delfi.ee
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Fotolavastus
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Сегодня Kantar Emor обнародовала статистику, в соответствиии с которой бум алкотуризма в Латвию сходит на нет. Но так чем же предпочинают ”согреваться” жители Эстонии?


Из собранной информации можно сделать выводы: что из алкогольных напитков любили ранее и сейчас? Каковы тенденции:

Например, если семь лет назад пили больше крепкого, то в прошлом году ему предпочли вино, пиво, сидр и шампанское.

В то же сремя снизилось заметно и потребление джина.

Из крепких алкогольных напитков за последние семь лет стали больше употреблять рома, виски, коньяка и бренди.

Значительно снизилось питие водки — аж на 4%.

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