Питие мое: что эстоноземельцы предпочитают употреблять ”для сугреву”?

Сегодня Kantar Emor обнародовала статистику, в соответствиии с которой бум алкотуризма в Латвию сходит на нет. Но так чем же предпочинают ”согреваться” жители Эстонии?



Из собранной информации можно сделать выводы: что из алкогольных напитков любили ранее и сейчас? Каковы тенденции:

Например, если семь лет назад пили больше крепкого, то в прошлом году ему предпочли вино, пиво, сидр и шампанское.

В то же сремя снизилось заметно и потребление джина.

Из крепких алкогольных напитков за последние семь лет стали больше употреблять рома, виски, коньяка и бренди.

Значительно снизилось питие водки — аж на 4%.