19.05.2018, 13:30

Pindi Kinnisvara: индекс недвижимости снижается уже четвертый месяц подряд


rus.delfi.ee
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Pindi kinnisvara
Pindi kinnisvaraFoto: Ekspress Meedia

Индекс Pindi, объединяющий сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, в апреле опустился на 1,7%, а взвешенная средняя стоимость сделок составляла 1 379 евро за квадратный метр. В марте по корригированным сведениям данная величина равнялась 1 402 евро/м², значится в пресс-релизе.

Понижение индекса наблюдается уже четыре месяца подряд. Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман заметил, что за падением индекса стоит возросшая активность сделок в малых городах. ”Квартирный рынок Таллинна и Тарту достиг точки равновесия, и колебание количества сделок невелико. Однако во многих малых городах раны, нанесенные давно минувшим экономическим кризисом, уже окончательно зарубцевались, и в них стали заключать больше сделок. Вместе с тем, более низкие цены в других регионах все же оказывают влияние на конечный показатель общего индекса”, — добавил Сооман.

Если в марте нынешнего года в индексированных городах были заключены 1 182 сделки с квартирной собственностью, то в апреле количество сделок составило 1 249. Для сравнения: в апреле 2017 года в индексированных городах было совершено 1 065 сделок с квартирной собственностью.

По сравнению с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2017 года, индекс расположен на 9 процентов ниже. При сопоставлении с самым низким показателем за последние годы, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi находится на 121 процент выше.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.

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