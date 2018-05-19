Pindi Kinnisvara: индекс недвижимости снижается уже четвертый месяц подряд

Индекс Pindi, объединяющий сделки в 17 крупнейших городах Эстонии, в апреле опустился на 1,7%, а взвешенная средняя стоимость сделок составляла 1 379 евро за квадратный метр. В марте по корригированным сведениям данная величина равнялась 1 402 евро/м², значится в пресс-релизе.

Понижение индекса наблюдается уже четыре месяца подряд. Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман заметил, что за падением индекса стоит возросшая активность сделок в малых городах. ”Квартирный рынок Таллинна и Тарту достиг точки равновесия, и колебание количества сделок невелико. Однако во многих малых городах раны, нанесенные давно минувшим экономическим кризисом, уже окончательно зарубцевались, и в них стали заключать больше сделок. Вместе с тем, более низкие цены в других регионах все же оказывают влияние на конечный показатель общего индекса”, — добавил Сооман.

Если в марте нынешнего года в индексированных городах были заключены 1 182 сделки с квартирной собственностью, то в апреле количество сделок составило 1 249. Для сравнения: в апреле 2017 года в индексированных городах было совершено 1 065 сделок с квартирной собственностью.