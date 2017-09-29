Певкур: Ратас поступает с бюджетом как прожигатель жизни

Сегодня правление Партии Реформ осудило безответственность в отношении бюджетной политики правительства Ратаса. Лидер Партии реформ Ханно Певкур назвал решения Ратаса в отношении государственного бюджета подрывом будущего Эстонии.

”В ситуации, когда экономика растет, и президент Банка Эстонии и другие финансовые эксперты дали понять, что опускание бюджета в дефицит и трата резервов при это безответственность. Премьер-министр действует как прожигатель жизни, не задумываясь о будущем”, — сказал Певкур, указав на то, что бюджетная дыра в доходах и расходах, составляющая 250 миллионов евро, немыслима в нынешней экономической ситуации.

”Резкое увеличение налогов на рабочую силу — особенное наказание для предприимчивых людей, которые в основном поднимают экономику страны. Самый быстрый рост цен в Европе ущемляет людей с более низкими доходами. Все это ослабляет жителей Эстонии, нашу страну и наши перспективы на будущее, — сказал Певкур. — Вместо того, чтобы тратить резервы, правительство должно их сберегать. Вместо того, чтобы брать кредиты и жить за счёт будущего наших детей, правительство должно использовать ресурсы, связанные с экономическим ростом и инвестировать. Мы должны сохранить достигнутое, а не ломать работающую систему только ради того, чтобы делать по-другому”.