Peugeot и Citroën обвинили в фальсификации данных о вредных выбросов

Альянс PSA Group заподозрили в намеренном занижении уровня вредных выбросов у почти двух миллионов дизельных автомобилей. Автопроизводителю может грозить штраф в 5 миллиардов евро, сообщает Autonews.

Альянс PSA Group, куда входят марки Peugeot, Citroën и DS, заподозрили в намеренном занижении уровня вредных выбросов у почти двух миллионов дизельных автомобилей. Об этом пишет газета Le Monde.

Издание ссылается на расследование французского Генерального директората по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF), который обвиняет автопроизводителя в использовании обманного программного обеспечения, уменьшающего реальный уровень вредных выбросов во время тестов.

По данным регулирующего органа, PSA реализовал ”по крайней мере на 1 914 965 дизельных автомобилей с применением заведомо сфальсифицированных сведений”. В Le Monde предполагают, что автопроизводителю может грозить штраф не менее 5 млрд евро.

При этом в PSA утверждают, что они не знакомы с документом DGCCRF и пока не встречали никаких обвинений со стороны официальных лиц. ”PSA соблюдает законы и требования всех стран, где продает свои автомобили. Машины никогда не комплектовались какими-либо устройствами или системным обеспечением, которое бы занижало степень вредных выбросом во время измерений и переводило бы их на другой уровень при эксплуатации”, — говорится в заявлении французского автопроизводителя.

В 2015 году подобный скандал, который назвали ”Дизельгейтом”, вспыхнул вокруг концерна Volkswagen. Тогда Агентство по охране окружающей среды США (EPA) обнаружило, что компания использовала особый программный алгоритм, переводящий дизельные моторы в ”чистый” режим при подключении измерительного оборудования, в результате чего реальный уровень вредных выбросов занижался в разы.