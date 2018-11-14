Первый эстонский криптоскандал: инвесторы подозревают главу учреждения в разбазаривании миллиона евро

На прошлой неделе в прокуратуру поступила информация о преступлении и целевом учреждении Better Betting. Некоторый инвесторы заподозрили, что глава — проживающий в Лондоне голландец Адриаан Бринк — использовал огромные суммы денег предприятия в личных целях. Речь идет о возможной пропаже как минимум миллиона евро. Также подозревают и отмывание денег.
Бринк сказал Eesti Ekspress, комментируя ситуацию, что это все ложные утверждения, за которыми стоит Хилли Эрлих, покинувшая совет учреждения в июне. ”Я никогда не использовал и не намереваюсь использовать деньги и прочее имущество целевого учреждения ни в каких иных целях, кроме как в официальных”.
”Адриаан давал деньги своей семье, сестре, брату и друзьям”, — сообщил один инвестор. Он узнал о случившемся от собрата по несчастью, который, в свою очередь, абсолютно случайно наткнулся на сделки Бринка.