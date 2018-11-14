Первый эстонский криптоскандал: инвесторы подозревают главу учреждения в разбазаривании миллиона евро

Бринк сказал Eesti Ekspress, комментируя ситуацию, что это все ложные утверждения, за которыми стоит Хилли Эрлих, покинувшая совет учреждения в июне. ”Я никогда не использовал и не намереваюсь использовать деньги и прочее имущество целевого учреждения ни в каких иных целях, кроме как в официальных”.

”Адриаан давал деньги своей семье, сестре, брату и друзьям”, — сообщил один инвестор.

Он узнал о случившемся от собрата по несчастью, который, в свою очередь, абсолютно случайно наткнулся на сделки Бринка.

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