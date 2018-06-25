Первый эстонский конкурс крафтового пива: пиво из сока капусты или кукурузы попробовать не хотите ли?

В первом состязании пивоваров-любителей принимает участие 23 мастера, среди работ которых есть крафтовое пиво, изготовленное как из сока квашенной капусты, так и из кукурузы. На Фестивале малых производителей пива, вина и сидра, который состоится 6-7 июля, жюри и народное голосование определит лучшего пивовара-любителя, который получит в качестве приза установку для производства пива в домашних условиях.
Инициатор конкурса — пивной сомелье Юкс Ояперв — выражает удовлетворение тем, что свои напитки предоставили мастера как из Харьюмаа, так и из других мест республики. В классе легких напитков (содержание алкоголя до 7%) прислано 20 сортов пива, а оставшиеся 10 — в категории более крепких напитков, где содержание алкоголя превышает 7%, сообщает Союз малых пивоваров Эстонии.
”Мы объявили конкурс только весной и поэтому времени для подготовки было немного. Теперь у жюри довольно много работы, поскольку все 30 напитков квалифицированы и из них необходимо выбрать 15 финалистов, которые продолжат соревноваться в июле на фестивале малых производителей”, — пояснил Ояперв.