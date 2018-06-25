25.06.2018, 19:50

Первый эстонский конкурс крафтового пива: пиво из сока капусты или кукурузы попробовать не хотите ли?

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Первый эстонский конкурс крафтового пива: пиво из сока капусты или кукурузы попробовать не хотите ли?
Foto: Argo Ingver

В первом состязании пивоваров-любителей принимает участие 23 мастера, среди работ которых есть крафтовое пиво, изготовленное как из сока квашенной капусты, так и из кукурузы. На Фестивале малых производителей пива, вина и сидра, который состоится 6-7 июля, жюри и народное голосование определит лучшего пивовара-любителя, который получит в качестве приза установку для производства пива в домашних условиях.

Инициатор конкурса — пивной сомелье Юкс Ояперв — выражает удовлетворение тем, что свои напитки предоставили мастера как из Харьюмаа, так и из других мест республики. В классе легких напитков (содержание алкоголя до 7%) прислано 20 сортов пива, а оставшиеся 10 — в категории более крепких напитков, где содержание алкоголя превышает 7%, сообщает Союз малых пивоваров Эстонии.

”Мы объявили конкурс только весной и поэтому времени для подготовки было немного. Теперь у жюри довольно много работы, поскольку все 30 напитков квалифицированы и из них необходимо выбрать 15 финалистов, которые продолжат соревноваться в июле на фестивале малых производителей”, — пояснил Ояперв.

В целом на первый конкурс крафтового пива поступили работы как с материка, так и с островов. Больше всего напитков пришло из Таллинна и Харьюмаа (22), также некоторые сорта пива поступили из Пярнумаа, Сааремаа и Ида-Вирумаа.

”По части сырья выделяется, например, кукуруза — в Эстонии кукурузное пиво готовят не особо часто”, — описывает Ояперв. ”Также среди необычных добавок можно назвать сок квашенной капусты, березовый сок и ягоды рябины. Очевидно, что вишневое пиво среди эстоноземельцев стало популярным, поскольку при изготовлении многих напитков использовалась именно вишня”.

ТОП

Все поступившие конкурсные работы к концу недели попадут к жюри, составленному из известных сомелье и пивоваров Эстонии, которые и выберут 15 напитков для Фестиваля малых производителей пива, вина и сидра, организуемым 6-7 июля на рынке Балтийского вокзала (Õhtuväljak). На фестивале 15 напитков, прошедшие в финал, смогут попробовать и гости фестиваля, чьи голоса сыграют роль в народном голосовании. Лучшие пивовары-любители будут премироваться призами, которые предоставлены, например, от предприятия Pruulmeistrid, Эстонской ассоциации барменов и ресторана Platz. Главным призом соревнования является качественная установка BulletBrew для производства пива в домашних условиях.

Больше информации о правилах соревнования пивоваров-любителей можно найти на странице Союза малых пивоваров Эстонии www.evpl.ee и на фан-странице в Facebook.

Союз малых пивоваров Эстонии был создан в 2013 с целью продолжить развитие культуры и традиции пивоварения, виноделия и изготовления сидра в Эстонии. Также целью Союза является развитие эстонской алкогольной культуры через предложение высококачественной продукции и информирование потребителя. В Союз на сегодня входят большинство действующих в Эстонии малых производителей пива, сидра и вина, чье производство не превышает 5 млн литров в год.

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