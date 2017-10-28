Первые снежные сутки принесли ERGO 163 заявления о возмещении ущерба

За первые прошедшие сутки зимних дорожных условий, в страховую компанию ERGO обратились по страховым случаям, связанных с 163 транспортными средствами, сообщила пресс-служба фирмы.

По словам управляющего группой по транспортному ущербу страховой фирмы ERGO Райна Томингаса, причины аварий были типичными для первого снега. ”В результате изменившихся дорожных условий водители совершали наезды на ехавшие впереди транспортные средства или вовсе съезжали с дороги. Помимо снега, в это время года, даже если проезжая часть расчищена и кажется водителям безопасной, опавшие листья могут сделать дорожное покрытие очень скользким и существенно увеличить тормозной путь”, — сказал Томингас.

Каждый водитель транспортного средства должен быть аккуратным и сделать всё от себя зависящее, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Если в первые дни после выпавшего снега ещё как-то можно понять, что снег выпал неожиданно, то, по словам Томингаса, позднее езда на летней резине уже никак не обоснована. ”Если это станет причиной дорожно-транспортного происшествия, то будет растолковано как тяжкая халатность, в случае которой у страховщика также есть право снизить сумму возмещения ущерба”, — подтвердил Томингас.

Как правило, дороги очень скользкие ранним утром и поздним вечером, когда температура воздуха снижается. Особенно внимательными нужно быть на мостах, виадуках и на дорогах, пролегающих через лес. ”Перед тем как сесть за руль, каждый водитель должен убедиться, что у автомобиля хорошие зимние покрышки. Уже будучи на дороге, скоростной режим нужно выбирать в соответствие с дорожными условиями, и обязательно сохранять более длинную, чем летом, дистанцию”, — добавил он.