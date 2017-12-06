Первое интервью украинского миллионера: владелец Versobank рассказал о больших планах на эстонский рынок

Совладелец малого эстонского банка Versobank — украинский предприниматель и завсегдатай рейтингов самых богатых людей Украины Вадим Еромолаев. Forbes оценивает его состояние в 68 млн долларов. Бизнесмен сторонится фотографов и публичности. Интервью Ärileht — это его первое интервью прессе.

Украинские СМИ называют вас олигархом. Как вы к этому относитесь?

Олигархи — это люди, связанные с двумя вещами: бизнесом и властью. Я к власти не имею никакого отношения. Я — бизнесмен.

Но по слухам все же имеете. Вас связывают с Партией регионов (партия Януковича — прим.ред.). Это как-то повлияло на ваш бизнес?

На самом деле я никак не был связан с Партией регионов. Я смотрел на ее деятелей по телевизору, как и все остальные. Кто-то из моих друзей может состоять там. Если кто-то из ваших друзей принадлежит какой-то партии, означает ли это, что вы связаны с этой партией?

Вы входите в рейтинг самых богатых людей Украины. Как вы к этому относитесь? Вам это нравится?

Так оценили мое богатство журналисты. Может, они немного переоценили его.

Как вы вообще относитесь к деньгам?

Деньги — это средство для осуществления различных проектов. Будь то заводы, строительство недвижимости…Да что угодно.

Чего сейчас больше не хватает на Украине: идей или денег?

Больше всего не хватает того, чтобы правительство Украины позволило людям воплотить их идеи в жизнь. Коррупция вполовину уменьшилась, но нельзя сказать, что получить разрешение легко, или что таможенный контроль такой простой, как в Эстонии. Люди боятся этих вещей, и поэтому идеи остаются нереализованными.

В каком состоянии, по-вашему, находится сейчас экономика Украины?

Сейчас ситуация улучшилась. Рост зарплат мог бы дать толчок экономике. За последние несколько лет предприятия научились действовать без сотрудничества с Россией. Не совсем, конечно, без России, но при существенно меньшем ее участии, чем ранее. Сейчас взоры устремлены больше на сотрудничества с Евросоюзом. Через это ситуация в экономике выправляется.

Где легче вести на Украине бизнес: в Днепропетровске или Киеве?

Я действую в Днепропетровске. Трудно сказать, каково вести бизнес в Киеве. Проще это делать там, где привык.

Какие фирмы входят в вашу бизнес-империю?

Несколько производственных и торговых предприятий, фирмы на развитию недвижимости. Я обеспечиваю работой примерно 10 000 человек.

[…]

Как зародилась идея инвестировать в эстонский банк?

В то время у меня был банк на Украине, и мы находились в поисках недорогого финансирования. Прикинули, что в банковском деле прибыли довольно приличные. Мы хотели рассредоточить свои доходы, поэтому решили приобрести понятный бизнес. Несколько лет мы изучали различные возможности и вышли на эстонский банк, носивший тогда название Marfin Pank. Взвесили все ”за” и ”против” и решили попробовать.

[…]

Где труднее выполнять банковские нормативы: в Эстонии или на Украине?

Для нас, вероятно, сложнее в Эстонии, поскольку мы все же бизнесмены и хотим обслуживать клиентов, чтобы заработать больше. Я говорю о нерезидентах Эстонии. В их отношении действуют более высокие требования. Надеемся узнать их настолько, насколько требует регулятор. Мы прекратим поставлять продукцию с высоким риском, которая не нравится регулятору. Будем предлагать ту продукцию, которая отвечает всем законам и правилам и приносит прибыль.

И у нас большие планы на местный рынок. Сегодня (в четверг — прим.ред) мы решили существенно увеличить свое присутствие на местном рынке как при обслуживании частных лиц, так и и при обслуживании бизнес-лиц. Мы хотим расширить свою деятельность на местном рынке настолько, насколько этого позволяют наш капитал и способности правления.

[…]

Как вы как владелец относитесь к тому, что через Versobank было отмыто около 200 млн евро?

Если это действительно было так, то я отношусь крайне негативно. Не думаю, что это было сделано намерено. Это не означает, что Versobank отмывал деньги. Это означает, что кто-то из клиентов мог обмануть руководство, не отметив на платежном поручении, что речь идет, например, о правительственных средствах. Каким-то образом они положили эти деньги на счет своей местной фирмы. Купили что-то за эти деньги своим клиентам, у части из которых были счета в Versobank. Эти клиенты банка, которым поступили деньги, могли также не знать, о чем идет речь. Я уверен, что при малейшем подозрении на черную природу этих денег даже прошлое руководство (недавно произошла смена руководства банка — прим.ред.) банка не пропустило бы эти платежи.

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Насколько большим будет Versobank через пять лет?

Мне бы хотелось, чтобы банк был по крайней мере в два раза больше.

Есть ли у вас еще бизнес в Эстонии?

Нет. Нам очень нравится Эстония, и мы подумываем открыть здесь еще какой-нибудь бизнес. Посмотрим, получится или нет.

В какой области? Недвижимость?

Может, и недвижимость. Эту область мы хорошо знаем.

Вы, вроде, не даете интервью?

Это мое первое интервью.