Первая трюфельная плантация в Эстонии находится на Сааремаа

Кармо Калда — первый, кто стал выращивать трюфели в Эстонии. В 2008 году он возвел трюфельные плантации на Сааремаа. Однако урожай можно будет собрать спустя года.

”Вначале я даже не знал, что такое трюфель. Но слышал, что его ели короли”, — рассказал Калда. У мужчины был участок земли, и когда выяснилось, что почва подходит для выращивания трюфелей, он решил этим заняться, пишет Meie Maa.

Хотя бабушка и дедушка Калда родом из Сааремаа, кроме участка земли мужчину с островом ничего не связывает. Он купил часть земли только потому, что ее предложили по дешевой цене.

Выращивание трюфелей — рискованное дело: с момента, как грибы заразят корни деревьев, потребуется по меньшей мере семь лет до того, как появиться первый трюфельный урожай.