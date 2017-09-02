Первая с конца: как Lada оказалась в лидерах мирового авторынка

Российский бренд Lada включен в топ-50 рейтинга продаж, составленного по итогам полугодия аналитическим агентством Focus2Move. Марка заняла последнее место, реализовав с января по июнь 149 000 автомобилей (в том числе, на российском рынке). На ее долю приходится 0,3% общемировых продаж, пишет Forbes.

Ближайшие соседи Lada по рейтингу — Cadillac, Roewe и Mini, с результатом от 167 000 до 182 000 проданных машин. Несмотря на положительную динамику (плюс 11,8% к прошлому году), из вышеперечисленных брендов по этому показателю Lada обгоняет лишь марку Mini, результат которой отрицательный — минус 0,1%.

По данным группы ”АвтоВАЗ”, в России за шесть месяцев было реализовано 140 000 автомобилей Lada, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле президент компании Николя Мор заявил, что рыночная доля марки превысила 20%. Согласно исследованию агентства ”Автостат”, по результатам полугодия бренд занял третье место по выручке (75 миллиардов рублей), уступив только Kia и Toyota, чей результат 93 и 100 миллиардов.

Основными драйверами роста Lada на внутреннем рынке Николя Мор считает успех новых моделей (так, в июле Xray, Largus и Vesta вошли в ТОП-25 самых продаваемых машин России), увеличение уровня локализации, изменения курса валют и государственные меры стимулирования спроса.

По мнению руководителя пресс-службы ”Автостат” Азата Тимерханова, рост показателей ”АвтоВАЗа” в большей степени обусловлен низкой базой прошлых лет. ”Плюс отложенный спрос и программы господдержки”, — заявил он Forbes.