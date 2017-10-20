Первая единая онлайн-ярмарка труда Балтийских представила в виртуальной среде 40 работодателей

Сегодня, в 11:00 часов утра, на портале europeanjobdays.eu началась первая единая онлайн-ярмарка труда Балтийских стран, сообщает пресс-слуба Кассы по безработице.

Ярмраку организовывают учреждения рынка труда трёх стран Балтии, а в Эстонии к организации ярмарки привлечена также программа фонда EAS под названием WorkInEstonia.

На ярмарке представлены 40 работодателей из Эстонии, Латвии и Литвы, учреждения рынка труда всех трёх стран и EURES-консультанты. В основном представлены предприятия из таких сфер как информационные технологии и технологии коммуникации, производство, промышленность, складская сфера и фирмы сектора HoReCa (отели, рестораны, кейтеринг). В общей сложности в этих сферах предложено несколько сотен рабочих мест.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, на ярмарку зарегистрировались почти 700 соискателей работы как из стран Европейского Союза, так и из других стран. Сайт ярмарки на данный момент больше всего посещали пользователи из Украины, большой интерес был также у пользователей из Румынии и Португалии.

Главный специалист услуги EURES Кассы по безработице и руководитель проект онлайн-ярмарки Яанус Валдмаа констатирует, что интерес к ярмарке растёт как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей работы. ”Приятно говорить о том, что работодатели и соискатели работы всё больше используют новый формат ярмарки. Виртуальная ярмарка является удобным форматом для найма иностранной рабочей силы, из которых более чем две трети с высшим образованием. Также для работодателей это возможность оценить позицию своего предприятия на рынке труда в данный момент”, добавил Валдмаа.

Ярмарка проходит сегодня с 11 до 15 часов на платформе, которую для проведения онлайн-ярмарок создала Европейская Комиссия. Во время ярмарки соискатели работы смогут общаться с работодателями-участниками по интернету и следить за программой ярмарки, которая представит Балтийские страны как место для работы, а также работодателей-участников.