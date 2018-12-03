03.12.2018, 13:10

Персональный тренер советует, как с пользой использовать смарт-часы во время тренировок в помещении


rus.delfi.ee
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Apple'i nutikell
Apple'i nutikellFoto: AP

Несмотря на то, что еще можно заниматься спортом на улице, где пока нет толстого слоя снега, вечера быстро становятся все темнее, и спортивные клубы снова заполняются теми, кто в зимний сезон предпочитает сконцентрироваться на тренировках в помещении, а не на свежем воздухе. Персональный тренер Полина Маттизен дает советы — как использовать смарт-часы, которые можно увидеть на запястье у многих посетителей, с пользой для занятий в помещении, чтобы тренировка была эффективной.

Самый распространенный способ применения смарт-часов во время занятий на улице — это измерение дистанции при беге или езде на велосипеде, пульса во время тренировки и ее продолжительности. Современные смарт-часы также могут сами определять вид тренировки и сохранять показатели ходьбы, бега или езды на велосипеде. Однако, что касается занятий спортом в помещении, их видов настолько много, что для получения точного результата нужно самостоятельно выбирать опции на смарт-часах.

Выберите подходящую программу

”Современные смарт-часы могут измерять физическую активность в зависимости от выполненных упражнений и типа тренировки. Например, 30 минут бега несравнимы с 30-минутной силовой тренировкой”, — пояснила Маттизен.

”Поэтому стоит внимательно изучить возможности своих смарт-часов и посмотреть, сколько видов занятий они ”различают”. Например, в память Samsung Galaxy Watch заложено целых 39 видов спорта от велотренажера до йоги, пилатеса и различных типов силовых тренировок”, — добавила Маттизен.

Если какого-то конкретного упражнения в списке нет, можно попробовать выбрать самый похожий на него вид тренировки, чтобы часы смогли правильно замерить калории, потраченные во время тренировки.

Отслеживайте показатели состояния здоровья

В то время как более старым моделям спортивных часов требовался специальный отдельный ремень для измерения пульса, современные приборы довольно точно измеряют пульс на запястье. Полина Маттизен рекомендует постоянно следить за пульсом во время занятий, поскольку это дает хорошее представление о состоянии организма и помогает предотвратить перетренированность.

”Часто бывает так, что после летнего перерыва в тренировках человек осенью с новым рвением возвращается в зал и уже в первые несколько занятий вредит себе излишним усердием. Самочувствие после тренировки должно оставаться хорошим, а если во время занятия пульс взлетает до двухсот, а сердце колотится в горле, снижения мотивации долго ждать не приходится, — сказала Маттизен. — В настройках смарт-устройства можно указать свой возраст, вес и прочие данные, и оно само предложит диапазоны пульса для тренировок низкой, средней и высокой интенсивности”.

Пусть часы вас мотивируют

Для обеспечения результатов и целесообразности тренировок разумно прибегнуть к помощи персонального тренера, который перед началом сезона поможет вам составить правильный план тренировок и питания, будет следить за процессом тренировки и мотивировать. В ходе самой тренировки ценным помощником станут и смарт-часы, которые будут показывать продолжительность тренировки и вдохновят вас стараться еще больше.

”По желанию или и в зависимости от вида тренировки можно запрограммировать часы, чтобы они отображали мотивирующие сообщения раз в десять минут или, скажем, раз в час. Также хорошие смарт-часы могут определить, что вы слишком долго сидите без движения, и скомандовать, что пора подвигаться”, — объяснила Маттизен.

Более того, прямо в часах или в связанном с ними приложении можно отслеживать историю своих тренировок и вносить соответствующие изменения в свою тренировочную программу.

Поучаствуйте в соревновании

Что может быть лучше сравнения своих успехов в тренировках с друзьями, знакомыми и даже совсем чужими людьми? При помощи приложений для тренировок вы можете создать соревнование для своих друзей, или поучаствовать в таких же соревнованиях с пользователями из разных мест и таким образом увеличить продолжительность своих занятий. При помощи часов можно очень просто отслеживать результаты.

ТОП

”Например, во всем мире очень популярны соревнования по количеству шагов, в которых все присоединившиеся пользователи при помощи смарт-часов регистрируют количество шагов за неделю или какой-либо другой период. Такие маленькие соревновательные моменты, несомненно, заставляют человека проводить чуть больше времени на беговой дорожке или групповых тренировках, что благотворно влияет на состояние здоровья. Поэтому, чем чаще мы тренируемся с кем-то вместе, тем веселее и в то же время полезнее”, — сказала Маттизен.

И, наконец, смарт-часы могут быть на тренировке незаменимым ассистентом, позволяющим слушать музыку или быстро просматривать пришедшие письма и сообщения. Они также способны измерять индивидуальный уровень стресса и показатели качества сна.

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