Персональный тренер советует, как с пользой использовать смарт-часы во время тренировок в помещении

В то время как более старым моделям спортивных часов требовался специальный отдельный ремень для измерения пульса, современные приборы довольно точно измеряют пульс на запястье. Полина Маттизен рекомендует постоянно следить за пульсом во время занятий, поскольку это дает хорошее представление о состоянии организма и помогает предотвратить перетренированность.

”Часто бывает так, что после летнего перерыва в тренировках человек осенью с новым рвением возвращается в зал и уже в первые несколько занятий вредит себе излишним усердием. Самочувствие после тренировки должно оставаться хорошим, а если во время занятия пульс взлетает до двухсот, а сердце колотится в горле, снижения мотивации долго ждать не приходится, — сказала Маттизен. — В настройках смарт-устройства можно указать свой возраст, вес и прочие данные, и оно само предложит диапазоны пульса для тренировок низкой, средней и высокой интенсивности”.

Пусть часы вас мотивируют

Для обеспечения результатов и целесообразности тренировок разумно прибегнуть к помощи персонального тренера, который перед началом сезона поможет вам составить правильный план тренировок и питания, будет следить за процессом тренировки и мотивировать. В ходе самой тренировки ценным помощником станут и смарт-часы, которые будут показывать продолжительность тренировки и вдохновят вас стараться еще больше.

”По желанию или и в зависимости от вида тренировки можно запрограммировать часы, чтобы они отображали мотивирующие сообщения раз в десять минут или, скажем, раз в час. Также хорошие смарт-часы могут определить, что вы слишком долго сидите без движения, и скомандовать, что пора подвигаться”, — объяснила Маттизен.

Более того, прямо в часах или в связанном с ними приложении можно отслеживать историю своих тренировок и вносить соответствующие изменения в свою тренировочную программу.

Поучаствуйте в соревновании

Что может быть лучше сравнения своих успехов в тренировках с друзьями, знакомыми и даже совсем чужими людьми? При помощи приложений для тренировок вы можете создать соревнование для своих друзей, или поучаствовать в таких же соревнованиях с пользователями из разных мест и таким образом увеличить продолжительность своих занятий. При помощи часов можно очень просто отслеживать результаты.

”Например, во всем мире очень популярны соревнования по количеству шагов, в которых все присоединившиеся пользователи при помощи смарт-часов регистрируют количество шагов за неделю или какой-либо другой период. Такие маленькие соревновательные моменты, несомненно, заставляют человека проводить чуть больше времени на беговой дорожке или групповых тренировках, что благотворно влияет на состояние здоровья. Поэтому, чем чаще мы тренируемся с кем-то вместе, тем веселее и в то же время полезнее”, — сказала Маттизен.

И, наконец, смарт-часы могут быть на тренировке незаменимым ассистентом, позволяющим слушать музыку или быстро просматривать пришедшие письма и сообщения. Они также способны измерять индивидуальный уровень стресса и показатели качества сна.