Период зимних покрышек касается и людей с ограничениями в передвижении

Темное время года, снег и лед предъявляют высокие требования и вспомогательным средствам, предназначенным для людей с особыми потребностям, чтобы передвижение на улице не было трудным, как для себя, так и средства вспоможения, а также оно должно быть безопасным и заметным для других участников движения.

Руководитель ремонтной мастерской крупнейшего центра вспомогательных средств Invaru Мартин Вальтер, чей опыт обслуживания различных средств вспоможения превышает 5 лет, советует в пресс-релизе предприятия перед зимним периодом тщательно осмотреть свое средство вспоможения и при необходимости попросить помощи у близких или же, если нужно, то отнести вспомогательное средство в обслуживание. ”Разумеется, вспомогательное средство должно быть в порядке, потому что средство без обслуживания не может хорошо выполнять свои задачи. Также стоит подготовиться к зимнему времени, чтобы передвижение на улице было максимально безопасным и заметным в темноте для других”, — отмечает Вальтер.

Покрышки и аккумулятор вспомогательного средства должны быть в порядке!

С приходом холодов и льда руководитель ремонтной мастерской советует всем пользователям инвалидных колясок убедиться в том, что на колесах коляски нет следов износа, имеют верное давление и тормоза в порядке. ”Поскольку зима у нас непредсказуема, то в один день лучше применить одну настройку, во второй же день — другую. Важно помнить о главных принципах. На узких колесах проще передвигаться, например, по мягкому снегу и по весенней ледяной корке, если у дороги твердое покрытие. Широкие покрышки дают лучшее сцепление на скользком покрытии и меньше вдавливаются в мягкую почву. Сцепление можно немного улучшить при помощи снижения давления в колесах, что не стоит делать в случае узких колес, потому что это может повлиять на работу тормозов, если они настроены на нормальное или максимальное давление в колесе”, — рассказывает Мартин Вальтер об особенностях средств вспоможения для передвижения.

Он добавляет, что во многих местах разбрасывается разные гравийные и гранитные крошки, среди которых попадаются острые камешки, которые могут пробить тонкий протектор. По словам Вальтера, выбирая покрышки с глубоким и большим рисунком протектора, нужно учитывать, что они принесут с собой больше грязи и снежной ”каши” внутрь помещения, портя при этом покрытие пола. Также на колесах с крупным протектором на скользкой поверхности передвигаться тяжелее. ”Снежно-соляная ”каша” на наших улицах плохо влияет и на металлические части средств вспоможения, особенно на подшипники”, — отмечает Вальтер, по словам которого, в зимний период стоит по возможности чаще смазывать подшипники или отправлять вспомогательное средство в обслуживание.

Как утверждает руководитель ремонтной мастерской, при использовании работающих от аккумуляторов вспомогательных средств необходимо учитывать, что на труднопроходимых поверхностях и при холодной температуре воздуха значительно уменьшается запас хода. ”Я сам использую формулу, при которой данные аккумулятора выведены при тестировании на температуре +25С, и при снижении температуры на каждые 8,5 градусов, снижается и емкость аккумулятора на 10%. Т.е. когда на термометре ниже 0, то емкость уменьшилась где-то на 30%. Точно нельзя оставлять незаряженный аккумулятор на минусовой температуре, потому что жидкость в аккумуляторе может замерзнуть, что может привести к повреждению пластин и корпуса”, — отмечает Мартин Вальтер. Если в зимний период электрическое средство вспоможение не используется и хранится в холодном помещении, то, по словам Вальтера, перед этим нужно обязательно зарядить полностью аккумуляторную батарею. ”Хорошо бы раз в месяц подзаряжать или проверять аккумулятор, чтобы он совсем не разрядился”.