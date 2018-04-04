”Перевести пять триллионов рублей? Не вопрос!” Бардак и коррупция в одном крошечном эстонском экс-банке

В Versobank, действовавшем в Эстонии, процветала коррупция, через него переводили невероятные суммы сомнительных денег, а также член правления заявил представителям финансовой инспекции: ”Вы тратите мое время”, пишет Eesti Ekspress.

”Чувствую себя как преступник”, — поведал Айво Адамсон в четверг. Три дня до этого чиновники вынесли его банку смертный приговор. ”Крайне печально наблюдать, как в Эстонии пропадает человечность”, — прокомментировал ситуацию он.

До этого Адамсон управлял Starman и Департаментом шоссейных дорог, годами работал в Hansapank. Он поведал: дела Verso плохи. Таллиннская фининспекция еще в апреле того года подала в Европейский центральный банк, расположенный во Франкфурте, ходатайство об отзыве лицензии у Versobank. Это было тайной, покрытой мраком. И когда она стала явной — все кончилось крахом.