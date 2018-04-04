04.04.2018, 16:53

”Перевести пять триллионов рублей? Не вопрос!” Бардак и коррупция в одном крошечном эстонском экс-банке

 (4)
rus.delfi.ee
EST 2
Versobank 28.03.2018
Versobanki juht Aivo Adamson 28.03.2018Foto: Karin Kaljuläte

В Versobank, действовавшем в Эстонии, процветала коррупция, через него переводили невероятные суммы сомнительных денег, а также член правления заявил представителям финансовой инспекции: ”Вы тратите мое время”, пишет Eesti Ekspress.

”Чувствую себя как преступник”, — поведал Айво Адамсон в четверг. Три дня до этого чиновники вынесли его банку смертный приговор. ”Крайне печально наблюдать, как в Эстонии пропадает человечность”, — прокомментировал ситуацию он.

До этого Адамсон управлял Starman и Департаментом шоссейных дорог, годами работал в Hansapank. Он поведал: дела Verso плохи. Таллиннская фининспекция еще в апреле того года подала в Европейский центральный банк, расположенный во Франкфурте, ходатайство об отзыве лицензии у Versobank. Это было тайной, покрытой мраком. И когда она стала явной — все кончилось крахом.

Когда летом прошлого года Адамсон стал руководить банком — это было последней попыткой его спасти. Чиновники предупредили: Адамсон может замарать руки. ”Даже еще более рельефно выразились. Но я знаю, что банк надо перевернуть и реформировать. Это нелегко, это в белых перчатках не делается”, — сказал он.

Адамсон представил банк главным владельцам — братьям Вадиму и Артуру Ермолаевым родом с Украины и поставил условие: они не вмешиваются в управление. Украинцы согласились. Им понравилось, что Адамсон с 2013 по 2016 годы был членом правления финансовой инспекции.

ТОП

Читайте подробности в Eesti Ekspress.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО: Коррупционный скандал TLT: арестован глава мастерских по ремонту автобусов

04.04.2018
Харьюский уездный суд в среду, 4 апреля, дал согласие на арест подозреваемого в получении взятки заместителя руководителя подразделения ремонта автобусов предприятия Tallinna Linnatranspordi AS Яануса Винка, пишет rus.err.ee.
Подробнее



Дело Скрипаля: МИД Великобритании признал удаление твита с обвинениями в адрес РФ

04.04.2018
МИД Великобритании признал удаление сообщения в твиттере, в котором говорилось, что эксперты "ясно дали понять", что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, было произведено в России, сообщают в среду британские СМИ.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100131
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
-20% Meeste käekell Police NAVIGATOR PL.14799JS/04
179,- €
143,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €

Обвинение прокуратуры: в Нарве на муниципальных выборах за центристов скупали голоса по 10 евро

04.04.2018
Вируский уездный суд летом приступит к рассмотрению дела в отношении двух мужчин, которые, согласно обвинению, прошлой осенью во время муниципальных выборов скупали голоса за нарвских кандидатов от Центристской партии. Кто были эти кандидаты, за которых скупали голоса, прокуратура пока не сообщает.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО DELFI: Как русскому в Эстонии "пробиться" в жизни и занять достойную позицию на рынке труда?

04.04.2018
Только ли от уровня знания эстонского языка должно зависеть ваше трудоустройство? Как работодатели обязаны реагировать на изменения в структуре населения? Почему уроженцы Нарвы выглядят более конкурентоспособными на эстонском рынке труда на фоне русскоязычнх из других регионов? Обо всем этом и многом другом мы в студии Delfi побеседовали со специалистом по коммуникации Катериной Даниловой, которая выступила в среду на ежегодной конференции Союза работодателей Эстонии "Полет воздушного змея", проходящей в этом году под названием "Как нам не пропасть?".
Подробнее

СВОИ ЛЮДИ| Родился на Камчатке, учился в США, живет в Нарве. Архитектор Иван Сергеев о работе на стыке тектонических плит человеческой цивилизации

04.04.2018
Русский Delfi продолжает серию интервью с людьми, чей родной язык — русский, которые добились успеха в Эстонии и любят эту страну. Наш шестой герой — главный архитектор Нарвы Иван Сергеев. Несколько лет Иван учился и работал в США, а затем вернулся в город своего детства. Что входит в обязанности главного архитектора? Стоит ли молодежи возвращаться в Нарву и почему? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью Delfi.
Подробнее

Создание в Нарве сети велодорожек изменит схему движения транспорта, мнение горожан не спросили

04.04.2018
Уже в апреле начинаются масштабные строительные работы по созданию в Нарве и ее окрестностях сети дорожек для велосипедистов и пешеходов, общей протяженностью около 38 километров. В результате изменится и схема движения моторного транспорта по городу. К некоторым новинкам горожанам придется привыкать, и, можно предположить, что не у всех они вызовут одобрение. Между тем, нарвитяне, в том числе водители, не участвовали в обсуждение глобального ”велопроекта”. И это законно.
Подробнее


Очередное самоубийство в эстонской тюрьме: второе за два дня

04.04.2018
На этой неделе в эстонских тюрьмах произошло два самоубийства. В ночь на понедельник в Тартуской тюрьме повесился 22-летний заключенный, в понедельник вечером повесился заключенный в Таллиннской тюрьме.
Подробнее