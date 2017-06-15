Перестает действовать отдельная скидка проездной карты Elron при покупке билета в интернете

В связи с переходом на новую систему продажи билетов с 17 июля будут унифицированы скидки на приобретаемые через Интернет разовые билеты, сообщает Elron.

Если до сих пор на купленные в Интернете разовые билеты действовала скидка 10%, к которой могла быть добавлена скидка проездной карты Elron, то с 17 июля все купленные в Интернете билеты будут на 15% дешевле, а с проездной карты Elron отдельная скидка учитываться не будет.

По словам менеджера по продаже и развитию Elron Ронни Конго, новая система скидок делает покупку билетов более понятной и простой.

”Мы хотим, чтобы у всех пассажиров была бы возможность в полной мере пользоваться веб-скидкой и осуществлять свои поездки как можно дешевле”,- уточнил Конго. ”Продажа через Интернет является среди пассажиров популярной возможностью. Наша цель — еще большее развитие этого канала продаж”.

Цены на приобретаемые в поездах билеты не изменятся, причем на купленные в поезде посредством проездной карты Elron билеты будет по-прежнему действовать нынешняя скидка в 10%.