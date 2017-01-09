В декабре минувшего года цены на квартиры поднялись до исторически рекордного уровня. Потолок прежних цен периода максимального подъема в сфере недвижимости преодолели индексы цен на квартиры как в Таллинне, так и в 17 крупнейших городах.

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что произошло исключительное событие, которое непременно обрадует собственников, однако доставит серьезное огорчение покупателям.

«Как это часто бывает при каждом резком скачке, взлет цен и на этот раз объясняется статистическим курьезом. Однако, в конце концов, вся наша жизнь – это одно большое совпадение обстоятельств, и фактом стало то, что историческим рекордом уровня цен на квартиры в Таллинне, который держался с 2007 года, более не является показатель 1689 евро/м², а 1703 евро/м², установленный в 2016 году», – пояснил он.

Индекс Pindi, объединяющий данные о сделках с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в декабре совершил мощный 14,2-процентный скачок, достигнув 1424 евро за квадратный метр. Прежний рекорд был зафиксирован также в 2007 году, высший показатель которого достигал 1397 евро за квадратный метр.

Большой вклад в рост индекса внесло повышение активности сделок в городе Таллинне, поскольку в конце года было оформлено большое количество вещно-правовых сделок с квартирами в новостройках, стоимость которых превышала среднюю цену.