Перекрыть трубы: ЕС восстал против ”Северного потока”

Кроме того, парламентарии призвали Евросоюз применить санкции в отношении России, если украинские моряки не будут освобождены после конфликта в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября. Что касается Украины, то, по мнению европейских депутатов, Киев должен сделать приоритетом борьбу против коррупции, начать решать проблему ”олигархической власти” и продолжить реформы по децентрализации.

Интересно, что накануне аналогичную позицию по ”Северному потоку — 2” заняли заокеанские коллеги европарламентариев. Палата представителей конгресса США 11 декабря поддержала введение санкций против российского газотранспортного проекта в рамках закона CAATSA (”О противодействии противникам Америки посредством санкций”). Запуск газопровода, подчеркивается в документе, станет ”существенным шагом назад с точки зрения европейской энергобезопасности и интересов США”.

Конгрессмены призвали также президента США Дональда Трампа сделать все возможное ”для поддержки европейской энергобезопасности путем диверсификации для снижения зависимости ЕС от РФ”.

В американской резолюции также содержался призыв к странам ЕС отказаться от участия в этом энергетическом проекте. И хотя документ носит рекомендательный характер, и европейские партнеры не обязаны его выполнять, европейские депутаты не преминули воспринять это как сигнал к действию.

О том, что Соединенный Штаты выступают против данного проекта, Вашингтон неоднократно заявлял на разных уровнях, включая главу государства Дональда Трампа. 10 декабря помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон подтвердил позицию страны, отметив, что ”Северный поток — 2” и расширенный ”Турецкий поток” не коммерческие проекты, а политические инструменты.

В Кремле на резолюцию американской палаты представителей США отреагировали весьма сдержано.

”Мы не считаем ее (резолюцию) правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта”, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

США, по его словам, пытаются помешать строительству газопровода всеми допустимыми и недопустимыми методами, которые являются ничем иным, как ”камуфлированием недобросовестной конкуренции”. Однако проект нужен не только России, но и потребителям газа, в том числе Германии, подытожил Песков.

”Северный поток — 2” предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Труба будет проходить через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, минуя транзитные государства. Свое согласие на строительство дали все страны, за исключением Дании, которая планирует заблокировать или отложить реализацию проекта.

Между тем сооружение газопровода уже ведется и на территории России, и в ЕС.