Перед праздниками на линию Таллинн-Тарту выведут дополнительные автобусы

В связи с увеличением количества пассажиров в предпраздничный период Lux Express 15 и 17 декабря добавляет на линию Таллинн-Тарту 11 дополнительных отправлений, сообщает компания.

По словам коммерческого руководителя Lux Express Мярта Сибрика, большая часть мест в автобусах на предстоящих выходных уже распродана, поэтому автобусная фирма идет навстречу пожеланиям пассажиров и делает дополнительные отправления в пятницу и воскресение на линии Таллинн-Тарту.

”Отрадно видеть, что все больше людей предпочитает в качестве транспортного средства именно общественный транспорт. Мы в этом идем навстречу пассажирам и со своей стороны вкладываем как в гибкий график отправлений, так и в высококачественные удобные автобусы, и все это для того, чтобы число пользователей общественным транспортом возросло еще больше”, — сказал Сибрик. ”Поскольку в конце недели пассажиров всегда много, то мы добавили на линии с большим спросом на пятницу и воскресение более 500 дополнительных мест. Надеемся, что благодаря этому все желающие смогут осуществить свои поездки в предпраздничный период”

На сегодня у Lux Express на линии Таллинн-Тарту ежедневно 62 отправления, что дает более 3000 мест, из них 48 отправлений обслуживают автобусы Lux Express и 14 — Simple Express. К ним в конце этой недели добавляются следующие отправления:

Из Таллинна в Тарту:

15 декабря — в 12.00 и 15.00 (Lux Express), 13.30 (Simple Express)

17 декабря — в 12.00 и 15.00 (Lux Express), 13.30 (Simple Express)

Из Тарту в Таллинн:

15 декабря — в 16.00 и 19.00 (Lux Express), 18.30 (Simple Express)

17 декабря — в 16.00 и 19.00 (Lux Express)