Пенсионный эксперимент SEB: Эстонская пенсия не обеспечивает достойной жизни

В начале апреля SEB Elu- ja Pensionikindlustus начал эксперимент ”Жизнь в качестве пенсионера”, в рамках которого представители трех поколений попробовали в течение месяца прожить на пенсию, выплачиваемую в Эстонии. Проект показал, как сложно справиться с 60-процентным снижением дохода и какие решения нужно принимать для того, чтобы прожить на пенсию.

Как направленный на повышение осведомленности населения в вопросах пенсии эксперимент, так и третий год исследование, отмечающее уровень готовности населения Эстонии к пенсии, указывают на темы для размышления, которые существенно влияют на нашу будущую пенсию.

· ожидания в части пенсии нереалистично высоки, и со значительным падением дохода справиться трудно. Исследование готовности к пенсии SEB показало, что в качестве пенсии люди хотели бы получать свыше 90% зарплаты, которую они получают до выхода на пенсию. Государственная пенсия и II пенсионная ступень обеспечивают всего 40% от предпенсионного дохода. Для более чем 50% принявших участие в исследовании пенсионеров адаптироваться с уменьшением дохода в пенсионном возрасте очень сложно.

· Всем известно, что подготовка к пенсии важна, однако к накоплению люди приступают слишком поздно. Всего 15% респондентов трудоспособного возраста ведет дополнительное накопление, чтобы финансировать себя на пенсии. В то же время, как показывает исследование, до 45 лет среди финансовых приоритетов дополнительное накопление к пенсии стоит на последнем месте.

· Слишком большие надежды возлагаются на альтернативные источники дохода. Из исследования выясняется, что с возрастом заметно снижается надежда на альтернативный доход. Всего треть вышедших на пенсию продолжает ходить на работу, такая же часть пенсионеров реализовали свою недвижимость и живет со своими детьми.

Председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст: ”Если сегодняшние пенсионеры выросли в культурном пространстве, в котором финансы держались под контролем и люди жили экономно, то сегодняшний человек трудоспособного возраста привык к другим жизненным стандартам. Сегодняшние 30-, 40-, 50-летние наслаждаются жизнью, потребляют больше и позволяют себе то, что не могло себе позволить старшее поколение. От такого качества жизни люди не хотят отказываться и на пенсии. Отсюда и ожидаемая в будущем разница, когда падение дохода на 60% не позволит поддерживать прежний уровень жизни. Чтобы избежать значительного пенсионного краха, сегодня нужно заниматься фундаментальными улучшениями пенсионной системы.”

В результате длившего месяц эксперимента на пенсию сумел прожить только один из участников, ведущий ETV+ Андрей Титов. Сделанные в ходе проекта еженедельные видеоблоги доступны по адресу seb.ee/pensionivalmidus.