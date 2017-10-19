Пенсионные фонды LHV инвестируют в Coop Pank 5 миллионов евро, которые банк использует для укрепления собственного капитала и расширения деятельности, сообщают предприятия.

Согласно договору, заключенному между AS LHV Varahaldus и Coop Pank, пенсионные фонды LHV приобретают за 5 миллионов евро субординированные облигации Coop Pank с 10-летним сроком, годовая производительность которых составляет 6,75%.

Coop Pank использует инвестицию для укрепления собственного капитала и финансирования дальнейшего роста. Дополнительные средства позволят банку, вышедшему в начале октября на эстонский рынок с новой стратегией, в большем объеме предлагать услуги финансирования, например, кредиты и лизинг.

”Coop Pank поставил себе цель существенно увеличить объемы деятельности в части финансирования частных и бизнес-клиентов, а также активнее конкурировать на рынке кредитования. Мы уже приступили к работе ради достижения такой цели — с начала года наш портфель кредитования вырос на 40%, к концу сентября достигнув 215 миллионов евро”, — сказал председатель правления Coop Pank Маргус Ринк.

По словам руководителя пенсионных фондов LHV Андреса Вийсеманна, обладающий отечественным мажоритарным собственником Coop Pank является привлекательной инвестиционной возможностью, предлагающей в качестве пенсионного актива долгосрочную стабильную доходность.

”Пенсионные фонды играют важную роль в оживлении местных рынков капитала и на данном этапе я вижу, что инвестиции на местном рынке обеспечивают лучшие возможности, чем инвестирование на международных биржах. На сегодня пенсионные фонды LHV инвестировали в Эстонию более 110 миллионов евро и видно, что новости на местном рынке стали распространяться: в пенсионных фондах стали видеть источник капитала. Причем, в качестве инвестора фонды предлагают более гибкий выбор процентных ставок и срок фондовых инвестиций более продолжительный”, — отметил Вийсеманн.

Для активизации коммерческой деятельности Coop Pank также планирует активнее привлекать сбережения.

”Стратегия роста Coop Pank опирается на привлечение новых клиентов и связанный с этим рост сбережений. Поэтому в настоящее время банк выплачивает большие, чем у конкурентов проценты по сберегательным вкладам. За 9 месяцев этого года портфель сбережений Coop Pank вырос на 22%, достигнув 309 миллионов евро”, — пояснил Маргус Ринк.

В результате привлечения средств от LHV Coop Pank выплатит Банку Москвы — бывшему мажоритарному акционеру Krediidipank — субординированный заем, являющийся последней оставшейся связью с прежним акционером. Сделки должны быть одобрены Финансовой инспекцией.

Единственная в Эстонии кооперативная группа предприятий розничной торговли Coop Eesti в январе этого года выкупила у Банка Москвы контрольный пакет акций AS Eesti Krediidipank. В результате сделки банк получил новый совет, новое правление и новую деловую стратегию, и в начале октября вышел на рынок под маркой Coop Pank.