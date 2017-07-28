Пенсионные фонды LHV и Lumi Capital инвестируют в доходные дома

Пенсионные фонды LHV и девелопер недвижимости Lumi Capital OÜ начинают инвестировать в строящиеся в Таллинне доходные дома, сообщили предприятия посредством пресс-релиза.

На первом этапе в районе Пыхья-Таллинн в квартале Мануфактуури будет построено два доходных дома, в которых по плану расположатся одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, парковочное здание и большой внутренний двор.

Долгосрочная цель совместных инвестиций Lumi Capital и LHV заключается в строительстве в различных жилых районах Таллинна порядка 500 съемных квартир. Столь масштабных и специально ориентированных на девелопмент съемного жилья решений в сфере недвижимости в частном секторе Эстонии до сих пор не было, что подобное комплексное решение позволит предложить жильцам профессиональное управление и широкий спектр дополнительных услуг по разумным ценам.

Председатель правления LHV Varahaldus Михкель Оя отметил, что для пенсионных фондов это будет долгосрочной и надежно обеспеченной инвестицией. ”Цель фондов данной инвестиции — долговременное владение съемными квартирами и управление ими для получения дохода от сдачи в аренду. В нынешнем году мы уже приняли решений об инвестициях, связанных с Эстонией, на сумму 100 миллионов евро. Считаем вполне реалистичным, что в течение ближайших 5 лет пенсионные фонды инвестируют в Эстонию еще около 1-2 миллиарда евро. Часть этой суммы будет инвестирована в недвижимость. Для достижения столь амбициозной цели и другим пенсионным фондам следует больше внимания уделять возможностям местного рынка. Если пенсионные фонды будут инвестировать в Эстонию, то от этого выиграет эстонская экономика, что, в свою очередь, положительно скажется и на доходе клиентов пенсионных фондов,” — заявил Михкель Оя.

”Доходные дома предназначены для тех людей, которые сами не хотят приобретать недвижимость в Таллинне, однако нуждаются в качественном и стабильном жилье на продолжительный срок,” — отметил ведущий партнер Lumi Capital OÜ Мартин Рекор. ”С точки зрения жильца одним из самых весомых аргументов является именно уверенность в том, что жилье можно будет арендовать столь долго, сколько в этом будет существовать необходимость, и не возникнет ситуации, при которой жилье придется освобождать из-за появившихся у его собственника планов продажи,” — сказал Мартин Рекор, добавив, что такую уверенность обеспечивает долгосрочный капитал пенсионных фондов. В странах Центральной Европы и у наших соседей, в Финляндии, концепция владения и управления съемными домами одним собственником работает весьма успешно, для Эстонии же подобный опыт пока внове. ”Это увеличивает мобильность рабочей силы в пределах страны, позволяя обеспечивать качественным жильем и тех, кто не хочет брать жилищный кредит или кому это не по карману,” — добавил Мартин Рекор.

Строительство съемных домов первого этапа будет вести Mitt&Perlebach OÜ, девелопером квартала Мануфактуури является Hepsor OÜ совместно с Tolaram Grupp. Строительство первых съемных домов будет закончено в 2019 году. Hepsor OÜ построит в квартале Мануфактуури в общей сложности около 300 квартир.

Инвестором инвестиционной стратегии являются управляемые LHV Varahaldus пенсионные фонды, заниматься управлением инвестициями и поиском подходящих проектов будет заниматься Lumi Capital.

Lumi Capital OÜ — это предприятие, занимающееся инвестированием в недвижимость и девелопментом недвижимости, его клиентами являются частные и институциональные инвесторы как из Эстонии, так и из зарубежных стран. Lumi Capital управляет крупнейшим комплексом наемных домов в Ласнамяэ, муниципальными зданиями на Раадику, где расположено в общей сложности свыше 1200 наемных квартир.

У пенсионных фондов AS LHV Varahaldus около 180 тысяч клиентов. LHV предлагает как активно, так и пассивно управляемые пенсионные фонды II и III ступеней. Объем пенсионных фондов LHV составляет свыше 1 миллиарда евро.