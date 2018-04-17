Пенсионную систему ждут глобальные переделки. Что же изменится?

Вчера социальная комиссия Рийгикогу обсудила инициированный правительством законопроект, который привязывает пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни и делает пенсию менее зависимой от размера зарплаты. Комиссия направила проект в парламент на первое чтение.

Согласно законопроекту, с 2027 года пенсионный возраст будет привязан к средней ожидаемой продолжительности жизни 65-летних людей. С 2021 года человек сможет уйти на пенсию раньше. В зависимости от стажа этот срок может составлять до пяти лет. Также он сможет отсрочить выход на пенсию на столько, на сколько желает.

Меняется и сама формула расчета пенсии. Вместо зависящей от величины зарплаты страховой части в 2021-2036 гг люди будут накапливать т. н. составную часть, которая будет состоять наполовину из зависящей от зарплаты страховой части и наполовину из части, зависящей от стажа.

Начиная с 2037 года размер пенсии первой ступени будет зависеть только от количества отработанных лет. Согласно законопроекту, родившимся в 1970-1982 гг людям будет вновь предоставлена возможность присоединиться ко второй ступени.

Председатель комиссии Хельмен Кютт сказала, что оставлять нынешнюю систему нельзя, поскольку это приведет к большому количеству людей, получающих маленькую пенсию. ”Чтобы уменьшить риска бедности будущих пенсионеров необходимо изменить систему”, — сказала она.